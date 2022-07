Canadá: Se desata tiroteo en Langley, Columbia Británica; reportan varios indigentes muertos

Comparta este artículo

Columbia Británica, Canadá.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la mañana de este lunes 25 de julio del 2022 en la ciudad de Langley, en el área metropolitana de Vancouver, Canadá, luego de que se desatará un tiroteo en la vía pública. Autoridades se movilizaron en la zona del ataque, donde se cree que hay varias víctimas mortales. La Policía pidió a la población mantenerse alejada de la escena y resguardarse en su vivienda.

De acuerdo con medios internacionales, la balacera se desató durante la mañana de este día, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, en centro de Langley; aunque trascendió un reporte en Langley Township. Un portavoz de la Real Policía Montada de Canadá declaró a la Canadian Broadcasting Corp que varias personas, presuntamente indigentes, habían muerto en estas agresiones, mas no especificó cuántas.

Múltiples escenas de tiroteo en el centro de la ciudad de Langley, con un incidente en el municipio de Langley que involucra a víctimas", se leía en una alerta que se envió a los teléfonos de los residentes de la Columbia Británica.

Las primeras indagatorias sobre esta agresión armada señalan que las víctimas eran indigentes (personas en situación de calle) y que el ataque habría sido directo, de acuerdo con lo compartido por la Canadian Broadcasting Corp. También señalan que la Policía no respondió inmediatamente a las llamadas telefónicas y correos electrónicos que se enviaron en busca de más información sobre el tiroteo. Imágenes de la movilización de los elementos oficiales circulan en redes.

Autoridades cerraron gran parte de la calle 200, una importante vía que atraviesa la ciudad; asimismo, se ha detallado mediante alerta a teléfonos móviles que un presunto responsable está bajo custodia, no obstante, aún no se revela si este sería el gatillero. De igual forma, aún no se confirma el número de muertos ni la identidad de estos.

Fuente: Tribuna