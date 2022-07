Busca volver al poder: Donald Trump anuncia que va por candidatura a la presidencia de EU en 2024

Washington D.C., Estados Unidos.- Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, anunció sus intenciones de postularse nuevamente a la presidencia de su país, en declaraciones hechas a su regreso a Washington por primera vez tras dejar el cargo. El polémico político reiteró de forma enérgica sus afirmaciones electorales falsas, las cuales provocaron la intromisión de sus seguidores el pasado 6 de enero en el Capitolio, asegurando que él es el único que puede "salvar al país de la destrucción".

Nos estamos preparando para un regreso increíble [...] Tengo que salvar a nuestro país. No puedo hacerlo eso porque amo a nuestro país... y la gente no quiere que haga eso [...] Si no lo hago, nuestro país está condenado. Tenemos que hacer un gran trabajo en 2024 [...] un republicano recuperará la Casa Blanca en 2024, lo que creo firmemente que sucederá", manifestó.