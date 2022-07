Hallan el cuerpo de una mujer reportada desaparecida en Texas; la vieron yendo a su trabajo

Comparta este artículo

San Antonio, Texas.- Un hallazgo reciente ha sacudido a la opinión pública pues una mujer identificada como Christina Lee Powell de 39 años de edad, fue reportada como desaparecida hace tres semanas; el pasado viernes 22 de julio un guardia de seguridad del Huebner Oaks Center encontró su cuerpo abandonado en el interior del automóvil de la mujer, cual estaba estacionado en dicho recinto de San Antonio, lo que abrió una carpeta de investigación pues no se sabe cómo llegó a un sitio tan público y además, con un estado de descomposición tan avanzado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre notó un "olor asqueroso" que lo llevó a averiguar de dónde provenía; una vez que se acercó a la unidad, se percató que era un cadáver, por lo que de inmediato llamó a los cuerpos de emergencia quienes confirmaron que los restos correspondían a los de la fémina desaparecida, de quien se dijo, la última imagen que se había obtenido era donde se mostraba apresurada para llegar a tiempo a su trabajo, tras ello, no se supo nada más.

Lo curioso del evento es que el automóvil estaba estriando en el mismo sitio desde hacía una semana, pero ninguno de los visitantes al centro comercial se percató que la mujer estaba muerta en el interior, sino que hasta que alcanzó un estado de descomposición avanzado, llamó la atención de los elementos de seguridad que descubrieron el importante y terrorífico siniestro.

"Miró dentro del vehículo y observó un cuerpo en el asiento lateral del acompañante y llamó al 911", reveló el Departamento de Policía de San Antonio.

Al iniciar con la investigación correspondiente, se informó que las pertenencias de la mujer estaban con ella, por lo que se descartó que hubiera sido víctima de robo. Asimismo, se informó que al llamar a su lugar de trabajo para ubicar su paradero, le indicaron a los familiares que ésta no había llegado, por lo que se desconoce qué sucedió en el trayecto en que salió corriendo de su domicilio con destino a la oficia, lugar al que no arribó.

Claudia Moble, hija de la mujer, informó que ésta había olvidado tanto su teléfono celular como su reloj inteligente en casa el día que desapareció, al tiempo que sus restos no presentaban ningún trauma aparente; no obstante, será la necropsia de ley lo que permita conocer cuándo perdió la vida y bajo qué circunstancias. Incluso, se revisarán las cámaras de seguridad para identificar el momento exacto en que su vehículo llegó al estacionamiento del centro comercial.

