Viruela del mono deja otra persona muerta en España; suman más de 4 mil casos en el país

Madrid, España.- Una persona murió a causa de la viruela del mono en España, convirtiéndose en la primera víctima de la enfermedad en dicho país, confirmó el Ministerio de Sanidad. De acuerdo con la información de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave), en la nación suman cuatro mil 298 casos; de los tres mil 750 infectados sobre los que hay reporte, 120 fueron hospitalizados y uno falleció.

Dicho caso se suma a otro presentado en Brasil y a los cinco que contabilizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su actualización del pasado miércoles. Suman al menos siete vidas que ha cobrado el virus en este brote; si bien en España no hubo datos con relación a la persona que murió en Brasil ocurrió en un hombre de 41 años con problemas graves de inmunidad, quien estaba en tratamiento oncológico.

De acuerdo con los últimos datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de este viernes, cuatro mil 81 contagios correspondían a hombres y 64 a mujeres. La edad de los infectados iba desde los 10 meses hasta los 88 años, con una media de 37 años; de acuerdo con estas cifras, tres mil 458 eran hombres que tuvieron sexo con hombres, de los cuatro mil 148 pacientes de los que se tiene información.

El mecanismo de transmisión más probable es el 82.1 por ciento de los dos mil 253 casos de los que hay información es el contacto estrecho en una relación sexual y el 10.5 por ciento por contacto estrecho no sexual. Si bien la organización no señala que no hay tendencias sexuales en las que se contagie más, sino prácticas de riesgo, aunque su reciente recomendación a los homosexuales que limiten el número de parejas sexuales se sintió como un señalamiento a la comunidad LGBTI, que considera que este tipo de consejos estigmatiza al colectivo.

En el resto de Europa se han contabilizado un total de 10 mil 59 casos confirmados. Después de España, el país que más casos ha reportado es Alemania (2 mil 540), seguida de Reino Unido (2 mil 367), Francia (mil 837), Países Bajos (878) y Portugal (633), en su mayoría hombres jóvenes con antecedente de relaciones en contexto sexuales de riesgo. En el resto del mundo, Estados Unidos superó a España como el país con más diagnósticos, con cuatro mil 907. Le siguen Canadá (761), Brasil (978), Perú (269) e Israel (133).

Fuente: Tribuna