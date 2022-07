Terrible hallazgo: Perros comen carne de un recién nacido asesinado; dueño pensó era carne molida

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Ciudadanos en Argentina han reaccionado al terrible hallazgo que se dio en la provincia de Río Negro pues un hombre reportó que al salir a la calle en compañía de sus mascotas, los canes encontraron una bolsa de plástico en cuyo interior había carne picada, misma que comenzaron a ingerir, por lo cual al inspeccionar qué tipo de carne era, éste notó que en realidad eran restos humanos y lo peor es que pertenecían a un bebé recién nacido.

Medios de comunicación informaron que los restos que eran ingeridos por los canes estaban mutilados, por lo cual se abrió una carpeta de investigación a modo de conocer quién fue el o los responsables de asesinar y mutilar de esta forma a un bebé y posterior a ello, abandonar de esta manera los restos, por lo que unidades de emergencia se dirigieron al Barrio Obrero B de Cipollet donde resguardaron lo que las mascotas habían dejado.

"Cerca de las 2:30 am los perros ladraban mucho, entonces mi marido decide salir a mirar. Mi mascota también sale y en un momento mi pareja se da cuenta de que el animal traía algo", dijo la esposa del dueño de los perros en cuestión.

Al narrar a las autoridades cómo fue que se dio el hallazgo de los restos, la esposa del hombre que descubrió al recién nacido mutilado, expresó que también habían notado pedazos de carne en el techo de un domicilio ubicado en la calle Naciones Unidas, misma donde también residen, por lo que ambos no se imaginaron que se trataba de un bebé sino de carne de algún animal que previamente había sido picada, pues su aspecto era como el de la carne molida que se oferta en los mercados.

Foto: Pixabay / ilustrativa

Una vez que ambas personas rindieron su declaración, unidades de emergencia iniciaron con un operativo por dicha región a modo de dar con los responsables; sin embargo, el descubrimiento fue que había más restos del pequeño aunque ahora en el drenaje. "Se hizo un rastrillaje en la zona, y en cercanías del lugar. En un desagüe se encontraron más restos", mencionó ante los medios Gustavo Ruiz quien funge como comisario de la región.

Hasta ahora no hay rastro del o los responsables de este asesinato y abandono de restos humanos; sin embargo, se ha revelado que la principal sospechosa es la madre del menor por lo que se pidió a todos los hospitales de la zona dar una lista de las mujeres que fueron internadas a modo de dar a luz en incluso, de aquellas que estaban muy próximas al alumbramiento, por lo que este hecho podría demorar en esclarecerse pero no por ello, no se impartiría justicia.

"Lo único que pedimos es que se haga justicia por ese bebé", dijo la pareja cuyos canes encontraron los restos.

Fuente: Tribuna