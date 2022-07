Terror del 4 de julio: Confirman 6 muertos y más de 20 heridos tras tiroteo en desfile de Chicago

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- El Departamento de Policía de Illinois confirmó que, tras un tiroteo ocurrido en el suburbio Highland Park la mañana de este lunes 4 de julio, el saldo es de seis muertos y cerca de 24 heridos de los cuales, 19 fueron hospitalizados, luego que un sujeto abriera fuego con un rifle contra los participes del desfile sucedido en la calle Central Ave & 2nd Ave y tras atentar contra los ciudadanos, se diera a la fuga, motivo por el cual todos los festejos relacionados a este día fueron oficialmente cancelados, al tiempo que se pidió a las personas resguardarse en sus domicilios para evitar ser dañados por el criminal.

Cabe destacar que ciudades cercanas al lugar de los hechos, también cancelaron los eventos por el Día de la Independencia y, de acuerdo con el relato de los testigos, entre los heridos hay menores de edad; sin embargo, no se ha revelado información puntual respecto a los occisos. "Había gente tirada, niños, adultos que tenían heridas, fue una experiencia muy horrible", destacó un testigo a los medios locales.

Los eventos por el Día de la Independencia fueron cancelados. Foto: Twitter @smh

"Estaba completamente lleno, estábamos ahí desde las 7 de la mañana, estaba lleno, niños y familias. Nunca nos imaginamos lo que estaban pasando, pensamos que era parte del show, se escucharon 20 a 30 balazos, definitivamente volvió a recargar el arma, el señor o la persona, corrimos y nos escondimos", mencionó a Univisión, Alexander Sandoval, testigo.

Fuentes oficiales resaltaron que el presunto responsable, a quien se describió como un hombre de tez blanca, cabello oscuro de entre 18 a 20 años de edad, se encontraba en el techo de uno de los edificios por donde pasaría el desfile, por lo cual a los 10 minutos de haber iniciado el evento, abrió fuego causando pánico entre las decenas de personas que habían instalado sillas y sombrillas con el fin de ver el desfile; incluso, en redes sociales se difundió un video donde, ante la confusión, la música sigue tocando mientras las personas corren por refugio.

"Pedimos a todo el mundo que se quede en casa. Permanezcan atentos en este momento. Está armado y es peligroso", dijo la Policía quien ya busca al tirador.

Testigos han relatado a diversos medios internacionales que este desfile es una costumbre anual, por lo cual año con año se han sumado participantes, los cuales acuden con carros alegóricos o incluso, como espectadores, de ahí que se hable de uno de los mayores eventos del Estado, lo que a su vez llevó a condenar los hechos ya que muchos de las carrozas no habían iniciado su ruta cuando notaron a la multitud correr, dejando a todos en shock.

"La gente empezó a decir: 'Hay un tirador, hay un tirador, hay un tirador’, así que simplemente corrimos. Sólo corrimos. Es como un caos masivo allí abajo", destacó uno de los participantes del desfile.

La policía busca al responsable quien fue calificado como "peligroso". Foto: Twitter @smh

Será en las siguientes horas cuando la Policía de Illinois revele el posible paradero del tirador de quien no se sabe su identidad, pues al no tener siquiera una ubicación desde donde abrió fuego, se cree que podría estar en cualquier parte o incluso, haber allanado uno de los inmuebles cercanos al punto del desfile y con ello, poner en peligro a más ciudadanos pues si bien se habla de muertos, se cree que la cifra no es la oficial.

Desde lo sucedido en Uvalde, Texas, los tiroteos en Estados Unidos han ido en aumento, algo por lo cual se ha pedido de manera encarecida al Gobierno de Joe Biden, controlar la venta y distribución de armas, las cuales cada vez están más al alcance de los jóvenes o incluso menores de edad; algunos de ellos incluso han amenazado con iniciar tiroteos en escuelas o bien, a través de grupos donde se encuentran las denominadas sectas, se han publicado manifiestos que derivan en tiroteos de este tipo.

Resaltan que el tirador estaba en el techo de un edificio. Foto: Twitter @smh

Fuente: Tribuna