26 migrantes mexicanos murieron en tráiler abandonado de San Antonio, Texas, confirma SRE

San Antonio, Texas.- Luego de que el pasado 27 de junio trascendiera el hallazgo de un tráiler abandonado en inmediaciones de San Antonio, Texas, en el que había más de 50 cuerpos sin vida, se informó que de los 53 fallecidos, 26 eran de origen mexicano. Estos datos los precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que preliminarmente se dijera que 27 eran nativos del país gobernado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de sus redes sociales, el pasado martes 5 de julio la SRE confirmó que el número de migrantes mexicanos que murieron en el tráiler de Texas es de 26 y no 27, como hace una semana informó el cónsul de México en San Antonio, Rubén Minutti. La cancillería mexicana señaló que algunos de los cuerpos no identificados se reconocieron como mexicanos, no obstante, en realidad serían personas extranjeras.

26 de los 53 migrantes muertos en tráiler de Texas son mexicanos. Foto: Internet

Hasta hoy lamentablemente registramos 26 personas mexicanas fallecidas como resultado de su traslado en un camión de carga en el estado de Texas", apuntó la SRE.

La SRE indicó que las labores para identificar a todos los muertos del tráiler en San Antonio, Texas, continúan en colaboración con la embajada de México en Washington y el Consulado General de México en dicha ciudad texana. Precisó que el Gobierno de México está en comunicación con los de Guatemala y Honduras para el intercambio de información y los procesos de investigación e identificación.

Sobre los sobrevivientes, se mencionó que hay dos personas de nacionalidad mexicana que están hospitalizadas en recuperación; destacó la atención a un menor de edad, quien por fortuna dejó terapia intensiva, pero que sigue en condición delicada por la asfixia vivida en dicho tráiler. "El menor es originario de San José Iturbide, Guanajuato”, apuntó la SRE. Los fallecidos serían originarios de Oaxaca, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas, según los reportes actuales.

Finalmente, SRE detalló que el Consulado General de México en San Antonio continúa con los procesos de identificación, embalsamamiento y documentación correspondientes, para realizar el traslado de los fallecidos al país.

Hasta ahora la funeraria tiene 16 cuerpos; cinco están en proceso de autorización familiar para entrega por parte de la oficina forense. Se espera que en los próximos días los primeros restos puedan ser repatriados y entregados a sus familiares en México”, expuso la cancillería mexicana.

Fuente: Tribuna