Contundente: Boris Johnson asegura que no deja el cargo pese a renuncias de colaboradores

Londres, Reino Unido.- Al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson no le bastó con enfrentar el escándalo relacionado al 'Partygate' donde se difundieron imágenes de su persona en fiestas clandestinas en medio del confinamiento a causa de la pandemia por Covid-19 cuando ahora surge un nuevo escándalo que ha llevado a los miembros de su partido a exhortarlo a presentar su renuncia; algo por lo que el político ha manifestado que esto no ocurrirá pues último que necesita su país es afrontar una nueva elección.

Recientemente Johnson fue señalado por haber ascendido a un conservador quien enfrenta acusaciones por abusos sexuales, algo que a su vez llevó a la renuncia de un total de 29 colaboradores de su administración, situación que ha llevado a dispersar los rumores sobre el hecho de tener contadas las horas para mantener su cargo, algo por lo que el primer ministro se mostró aferrado a mantener luego de hablar declarado que su intención era estar en el mismo puesto hasta mediados del 2030.

"No voy a renunciar y lo último que necesita este país, francamente, es una elección", destacó ante los miembros del parlamento.

Foto: Twitter @el_pais

A pesar de estas declaraciones, se ha señalado que Nadhim Zahawi quien actualmente funge como ministro de Finanzas, acudió de manera personal a Downing Street para tener una reunión privada con Boris Johnson, quien es miembro de su mismo partido y a quien le sugirió dimitir al cargo, reunión que parece no haber dado frutos pues el político subrayó que no presentaría su renuncia a pesar del conflicto.

A través de las redes sociales, ciudadanos del Reino Unido se han manifestado por la renuncia del primer ministro a quien consideran ya no está apto para dirigir al país; incluso, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, este fue recibido con abucheos a su llegada a la misma de acción de gracias que se realizó en la Catedral de San Pablo, acto que determinó que fuera la única vez que participara en estas celebraciones en honor a la monarca de 96 años.

No obstante, pese a que su aceptación ha bajado drásticamente, Johnson se ha mantenido firme en no renunciar, al tiempo que algunos miembros de su administración y partido este miércoles 6 de julio defendieron el balance político que presentó ante los miembros del parlamento algo por lo que se dejó claro que no se convocaría a elecciones anticipadas para elegir a un sucesor.

Fuente: Tribuna