De terror: Arrestan a una mujer luego de ocultar el cuerpo de su madre en un congelador

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El pasado jueves, 7 de julio, las autoridades de Florida arrestaron a una mujer identificada como Marie Hoskins, de 64 años, por no informar sobre la muerte de su madre y manipulación de pruebas. Resulta ser que la arrestada habría ocultado el cuerpo de su progenitora con la finalidad de continuar con los beneficios de la pensión de ésta. Por el momento, la policía descarta que la acusada le haya arrebatado la vida a la fémina de la tercera edad.

De acuerdo con algunos informes, la policía ya había recibido algunos informes de los vecinos de Marie, quienes afirmaban que, no habían visto a la mujer, de 93 años, desde hace algún tiempo, por lo que los oficiales acudieron al domicilio; sin embargo no pudieron ingresar porque no llevaban consigo una orden de cateo; tras esto, las autoridades consiguieron la autorización de un familiar de la ahora occisa para que pudieran ingresar al domicilio.

Una vez dentro del inmueble, Marie Hoskins declaró que desde hace varios meses no había visto a su madre, pero esto no impidió que la policía ingresará a las distintas habitaciones del domicilio para buscar cualquier pista que los condujera a la fallecida. Su búsqueda finalizó cuando localizaron un refrigerador de gran tamaño, el cual contenía el cuerpo de occisa. La acusada declaró que ella no había tenido nada qué ver con el fallecimiento de la mujer, afirmando que había perdido la vida por condiciones naturales en su habitación.

Hoskins también detalló que había decidido esconder el cuerpo de la mujer porque temía dejar de recibir los beneficios por discapacidad que tenía su progenitora. Como se mencionó anteriormente, la policía ya acusó a Marie por ocultar un cuerpo y manipulación de pruebas, pero es posible que se le anexen más como maltrato a un adulto mayor, ya que, durante el cateo, la policía encontró un colchón sumamente sucio, ocultó con maleza, el cual posiblemente pertenecía a la ahora occisa.

Fuentes: Tribuna, YouTube