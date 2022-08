Insólito: Hombre con síntomas de viruela del mono es visto en el Metro de España; doctor lo confronta

Comparta este artículo

Madrid, España.- La viruela del mono es una enfermedad que ha atacado a miles de ciudadanos en todo el mundo, incluidos menores de edad, algo por lo cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad una emergencia mundial; sin embargo, pese a la gravedad de la situación, un hombre fue visto a bordo del Metro de Madrid con visibles síntomas, algo por lo que fue encarado por un médico quien no esperó una respuesta de este tipo.

Fue mediante las redes sociales que el doctor identificado como Arturo Henriques mostró cómo luce la pierna del sujeto en cuestión, instantánea que captó el pasado 15 de julio en la estación Legazpi, de la capital española, país que dicho sea de paso, es de los más afectados por esta enfermedad de la que se ha dicho, su contagio es por índole sexual o contacto con fluidos corporales de un paciente diagnosticado.

El médico narró a través e las plataforma sociales que el sujeto tenía úlceras "desde la cabeza hasta los pies, incluyendo sus manos", mismas que se ha caracterizado como uno de los principales síntomas de esta enfermedad endémica de África y lo que además obliga a mantener al paciente en estricto aislamiento; no obstante, para esta persona no es nada alarmante pues al haberle hecho la pregunta sobre si tenía la enfermedad, abiertamente respondió que sí pero sus doctores no consideraron que debía ponerse en cuarentena, lo que causó asombro del especialista.

"Sí tengo eso, pero mi médica no me dijo que tenía quedarme en casa. Sólo que usara mascarilla", argumentó.

Twitter @MinSaludCol

Al escuchar esta respuesta, otro de los pasajeros manifestó que no había ningún riesgo de contagio pues a su consideración, la enfermedad era solo para los miembros de la comunidad LGBT, los cuales fueron los que mayores contagios registraron este hace algunas semanas en países como Portugal, Italia y España, respuesta que ha causado polémica pues la OMS insistió que, si bien el contagio es por contacto sexual, no es propio de los miembros de la comunidad, declaraciones que además fueron marco para pedir no discriminarlos.

"No pensé en poner nada, pero como nos quieren culpar solo a nosotros.. Pues cuento la historia de esta foto.. De un caso de V. Del mono en el metro en su momento álgido de contagio", fueron las palabras del médico que fue testigo de este particular hecho.

Twitter @arturohenriques

Hasta ahora, las autoridades de Madrid o de España en general, no se han pronunciado por este hecho, al tiempo que tampoco se ha revelado si habrá algún tipo de vigilancia especial en espacios públicos, pues aunque se ha revelado la enfermedad no es precisamente mortal, la intención es frenar los contagios ya que aunado a esta crisis, el mundo sigue haciendo frente a la pandemia por el virus SARS-CoV-2.

Fuente: Tribuna