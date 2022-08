Severos incendios en California se cobran a dos víctimas; localizan a pareja en un auto calcinado

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- De acuerdo con algunos informes, durante los últimos días, California se habría convertido en un verdadero infierno, luego de que una serie de incendios forestales se desataran en este lugar de Estados Unidos, el cual, ya tomó a dos víctimas, quienes fueron descubiertas en el interior de un automóvil calcinado, el cual fue ubicado a escasos metros de una casa, ubicada en la comunidad de Klamath River.

De acuerdo con algunos datos, aún se desconoce cuál fue el origen de este incendio, el cual se presume que inició en McKinney, en el norte de California, el pasado viernes, 29 de julio, y actualmente posee el tamaño de 225 kilómetros cuadrados, esto de acuerdo con información de los bomberos del estado. Hasta ahora se contabiliza que alrededor de cinco mil casas han sido destruidas por el mismo siniestro, esto de acuerdo con lo declarado por Adrienne Freeman, del Servicio Forestal del país gobernado por Joe Biden.

Incendio forestal en California

El trabajo de distintos fotógrafos muestran un escenario desalentador, ya que se pueden ver imágenes bañadas en colores anaranjados, mientras que algunas casas destruidas solo tienen como muestra de que existieron las chimeneas, mismas que son rodeadas por los restos de lo que alguna vez fueron los hogares de los antiguos residentes. Hasta el momento, el fuego ha recorrido la autopista estatal 96, mientras que los domicilios afortunados pueden presenciar el desastre a algunos metros de distancia.

Por su parte, el servicio meteorológico no ve un ambiente esperanzador, ya que, temen que este lunes, 1 de agosto, aparezcan tormentas eléctricas que no hagan más que provocar nuevos incendios por la zona árida de California o provoquen otro tipo de daños. Y es que, ésta no sería la primera vez que ocurriera, ya que, precisamente el día de ayer las lluvias inundaron las autopistas del Parque Nacional Death Valley, lo que causó afectaciones en las carreteras de la zona.

Fuentes: Tribuna