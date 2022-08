Conductor fuera de control embiste a multitud y asesina a una mujer en el condado de Necopeck

Comparta este artículo

Pensilvania, Estados Unidos.- La tarde del sábado 13 de agosto, un terrible accidente sacudió a la población de Pensilvania pues se reportó que un conductor embistió a una multitud, siniestro que dejó como saldo 17 personas heridas quienes tuvieron que ser atendidas por los cuerpos de emergencia, ya que los lesionados se encontraban en las inmediaciones de un bar debido a que se llevaba a cabo la recaudación de dinero para las víctimas de un incendio en el condado de Nescopeck.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor involucrado en este accidente fue identificado como Adrián Oswaldo Sura Reyes de 24 años de edad y luego de los hechos fue detenido, pues además de haber atropellado de manera deliberada a los transeúntes, también acudió a un domicilio en Nescopeck donde asesinó con un martillo a una mujer, motivo por el cual se le acusa por homicidio criminal en ambos casos.

Foto: The New York Post

A través de un reporte emitido la madrugada de este domingo 14 de agosto, el Departamento de Policía de Pnesilvania indicó que el sujeto no cuenta con derecho a fianza y, aunque el estado de salud de las personas que fueron atropelladas no ha sido revelado por la autoridad, se sabe que entre las víctimas hay menores de edad, lo cual ha afectado más a la opinión pública pues no hay un motivo aparente para haber actuado de esta manera.

En cuanto a la occisa, se dijo que la mujer residía en un domicilio cercano al lugar de los hechos y se desconoce tanto su edad como identidad, por lo que se investiga si hay un vínculo entre el agresor y la finada ya que no hay nada claro; medios locales fueron los encargados de difundir que el agresor había ingresado al inmueble y tras ello, atacó a la fémina con un martillo hasta acabar con su vida.

El incendio en Nescopeck cobró la vida de 7 personas. Foto: Twitter @lookner

El evento se realizaba para ayudar al resto de los miembros de una familia quien todavía lidia con el dolor de un incendio donde perdieron la vida un total de siete personas, entre ellos menores de 5, 6 y 7 años de edad, por lo que se buscó hacer un fideicomiso donde los lesionados participaron realizando varias donaciones. Esto ha permitido que se investigue como manera urgente cuál es el vínculo del agresor con los lesionados o bien, si había cierta relación con los occisos de este accidente.

