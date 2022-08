Explota mercado en Armenia; Accidente deja un muerto y más de 20 personas heridas

Comparta este artículo

Everán, Armenia.- Este domingo 14 de agosto se registró en Armenia una fuerte explosión en un mercado popular uncido en Everán, accidente que dejó como saldo una persona sin vida y más de 20 en calidad de heridos, evento que de acuerdo con las autoridades locales, se dio debido a que en dicho lugar había una bodega con fuegos pirotécnicos, lo que provocó que el siniestro fuera más grave y con ello, se movilizaran los cuerpos de emergencia.

Hasta ahora, el número de heridos y occisos se ha manejado como cifra preliminar, pues autoridades destacaron que aún hay un número desconocido de personas atrapadas bajo los escombros; no obstante, se espera que el número no sea tan elevado debido a que la movilización por parte de las autoridades fue rápida, lo que ayudará a socorrer a quienes se en contratan en el lugar al momento de la explosión.

Levon Sardaryan, quien funge como vocero del alcalde de Everán, informó que no se daría orden de dejar de buscar a los desaparecidos hasta que hubiera la certeza de ya no haber vidas atrapadas; no obstante, en redes sociales se han difundido imágenes que muestran una extensa columna de humo que ha alarmado a la ciudadanía, pues además de ser un sitio bastante concurrido, el accidente ocurrió en uno de los días con mayor número de visitantes.

Pese a que e trataba de una zona de almacenaje de pirotecnia, las autoridades destacaron que no hay una causa específica de este siniestro, por lo cual una vez que se controle la situación y se descarte que hay más vidas que lamentar, iniciarán las investigaciones adecuadas que posiblemente deriven en la detención de responsables, pues se desconoce si el lugar cuenta con los permisos necesarios para contar con un elevado número de fuegos artificiales.

Armenia es un país con densidad demográfica baja, pues desde la guerra que se vive desde 2020 con Azerbaiyán ha destacado una fuerte crisis económica y política; sin embargo, esto no ha sido motivo para destacar que se trate de un accidente provocado pues la magnitud es tan alta que el Ministerio de Situaciones de Emergencia informó que 10 camiones de bomberos fueron enviados para controlar la situación, los cuales quedaron obsoletos obligando al despliegue de más elementos de ayuda.

Fuente: Tribuna