Escándalo en Finlandia: Tras filtrar VIDEOS de la primer ministro en fiestas, dopaje da negativo

Helsinki, Finlandia.- Hace algunos días el nombre de Sanna Marin, primer ministro de Finlandia, se robó la atención del mundo pues a través de las redes sociales se difundieron imágenes de la funcionaria en fiestas clandestinas, lo cual recibió el nombre de 'partygate', eventos donde también resaltó que ella intimaba con un hombre que no era su esposo, lo cual llevó a que su popularidad bajara en la Unión Europea pues se criticó que con tal comportamiento estuviera al frente del país escandinavo.

Sanna Marin, primer ministro de Finlandia. Foto: DW

Cabe destacar que una de las fiestas en cuestión fue en compañía de varios artistas e influencers con quienes se le ve bailar y disfrutar de algunos tragos; no obstante, al fondo se escucha cómo uno de ellos grita emocionado que hay cocaína, lo que llevó a que Marin fuera señalada además por consumo de drogas, algo por lo que opositores le pidieron someterse. Una prueba de dopaje, la cual determinaría si continuaba o no al frente del cargo.



Tras someterse a este estudio, solo bastaba esperar los resultados, mismos que se difundieron la tarde del pasado lunes 22 de agosto en donde se mencionó que estaba limpia del consumo de estupefacientes, algo con lo cual la líder de 36 años de edad concluía con los rumores en torno a su comportamiento, al tiempo que varias mujeres del país que gobierna de unieron en apoyo difundiendo videos donde se les ve disfrutar de fiestas ya que resaltaron, además de ser política se trata de una mujer que busca la manera de tener esparcimiento.

Luego del apoyo tanto de la ciudadanía como con la obtención de los resultados de esta prueba, Sanna Marin remarcó que la filtración de estos videos no incurre en la ley pues ella al haber participado en tales eventos no hacía nada ilegal; "incluso en mi adolescencia, no he usado ningún tipo de drogas", dijo ante los medios que esperaban una explicación de parte de la funcionaria.

A pesar de la prueba negativa, la polémica no ha dejado a la funcionaria pues ahora una fotografía subida a la red social TikTok donde aparecen dos mujeres, quienes se presumen como cercanas a Sanna Marin, han causado polémica ya que ambas se besan mientras posan en topless tapado sus pechos con un letrero que dice 'Finland', instantánea por la cual la primer ministro se disculpó ya que además fue tomada en la residencia oficial de Kesäranta.

"Tomamos una sauna, fuimos a nadar y estuvimos en el jardín, pero no entramos al edificio principal. Sólo usamos los aseos para invitados de la planta baja, que es donde al parecer se tomó esa foto", mención la primer ministro.

Foto: Twitter @NotFoundARMY

Fuente: Tribuna