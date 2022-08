En zona de narcos, atacan a balazos a equipo de Gustavo Petro, presidente de Colombia

Comparta este artículo

El Tarra, Colombia.- La tarde del pasado miércoles, la avanzada del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue atacada a balazos por al menos seis sujetos armados que hasta ahora no han sido identificados; los hechos se dieron en una 'narcozona' de la frontera colombo-venezolana. Esta información fue confirmada por un comunicado del Gobierno, en el que destacaron que estos hechos violentos no dejaron muertos ni heridos que atender.

En la imagen, el presidente Colombia, Gustavo Petro. Foto: Internet

De acuerdo con los primeros informes, el ataque armado ocurrió el pasado miércoles 24 de agosto, en la tarde, cuando el equipo del mandatario colombiano se dirigía al municipio de El Tarra, en El Catatumbo, el noreste del país. Se detalló que al menos seis civiles, los cuales viajaban en motocicletas, interceptaron a la avanzada y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra estos con armas largas, las cuales serían utilizadas por el crimen organizado.

El equipo de Gustavo Petro estaba en esa región, debido a que hacía una inspección previa a la visita del mandatario colombiano, la cual se haría este viernes 26 de agosto. Cabe destacar que esta región es popular porque ahí se concentra la mayor cantidad de narcocultivos del país. No obstante, la operación se vio interrumpida por la agresión armada. Autoridades informaron que en el retén quedaron detenidos dos vehículos y un conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien después fue liberado, señaló la Presidencia.

Por lo menos seis sujetos trataron de detener los vehículos en un retén ilegal", explicó el Gobierno colombiano a través de su comunicado.

Hasta el momento, no se tiene información sobre los agresores, ni sobre el móvil del ataque a las tres camionetas del Gobierno. A la fecha de publicación de esta nota, la presidencia de Colombia no ha detallado si cambiará su agenda del viernes y ya no visitará la zona donde de dio la balacera.

Fuente: Tribuna