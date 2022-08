Insólito: El Papa Francisco quiere que autoridades de Corea del Norte le hagan una invitación oficial

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Las autoridades de Corea del Note se han caracterizado por mantener hermetismo en cuanto a sus asuntos sociales y hasta de índole sanitario se refiere, algo por l cual hace unos meses el mundo se sorprendió con la noticia referente a la llegada del Covid-19 a casi tres años de haber sido declarada pandemia; no obstante, esta manera de manejarse ante el mundo no ha sido impedimento para que el Papa Francisco haya pedido de manera oficial que haya una invitación para visitar esta nación, evento que ha sacudido al mundo pues un líder de la Iglesia no ha ido en décadas.

Cabe destacar que desde 2018 se había planteado la posibilidad de una visita oficial del Papa Francisco; sin embrago, este viernes 26 de agosto el Máximo Pontífice insistió en que se haga tal invitación mientras tuvo una entrevista con medios surcoreanos, espacio donde reveló que no desaprovecharía ninguna ocasión para poder trabajar por la paz, lo cual lo lleva a buscar visitar el país actualmente gobernado por Kim Jong-un.

"Cuando me inviten, y eso es lo mismo que decir por favor invítenme, no diré que no. El objetivo no es más que la fraternidad", aseveró.

El Papa Francisco está dispuesto a ir a Corea del Norte si lo invitan. Foto: Twitter @noticierovv

La posible visita del Papa Francisco a Corea del Norte fue sugerida en el pasado por Moon Jae-in, entonces presidente de Corea del Sur con quienes la nación del norte ha estado en conflicto; sin embargo, fue en ese año cuando los líderes de ambas naciones sorprendieron ala humanidad al cruzar la frontera que los divide y mantener contacto, algo por lo que se pactó un periodo de paz que incluyó al líder de la Iglesia Católica.

Sin embargo, no se organizó ninguna visita pese a que el líder norcoreano argumentó que su país lo recibiría “con entusiasmo”, evento por el cual el Papa de origen argentino recordó durante una entrevista con la cadena KBS que "ustedes, el pueblo coreano, han sufrido con la guerra", algo por lo que insistió en querer visitar al pueblo de dicha nación. Corea del Norte no permite la práctica religiosa en ninguno de sus ciudadanos, por lo que una visita oficial sería un hecho histórico.

Fuente: Tribuna