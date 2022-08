Brutal ataque en China deja 3 muertos; el agresor llegó a un kínder usando una capa y máscara

Comparta este artículo

Pekín, China.- Ese miércoles 3 de agosto, autoridades de China informaron a la ciudadanía en general que un sujeto armado y quien además usaba una capa y máscara, irrumpió en un jardín de niños ubicado al este de dicha nación, situaron que dejó un saldo de tres personas muertas y seis heridas aunque hasta ahora, no se ha revelado la identidad de las personas afectadas pero sí se dieron detalles del presunto "malhechor".

Mediante un comunicado se reveló que los hechos tuvieron lugar en la provincia de Jiangxi y se cree que la persona encargada de efectuar este brutal ataque es un masculino de 48 años de edad cuyo apellido es Lui, aunque se informó que se trata de información preliminar y, en caso de tener más detalles sobre esta persona, en las siguientes horas se emitirá un reporte más preciso que incluso, incluya datos sobre los occisos y heridos.

"Las fuerzas públicas de seguridad están haciendo todo lo posible para capturar al sospechoso", dicta la misiva.

Cabe destacar que no se ha informado si entre los finados hay menores de edad debido a que el sitio donde sucedieron los hechos es un espacio de cuidados infantiles; no obstante, videos sobre este suceso revelados por el medio Beijing Dialy mostraron el momento exacto en que un oficial de policía corre con un niño en brazos, lo que presume se puede tratar de un niño con lesiones para el cual se buscaba ayuda urgente.

Asimismo, no se reveló con qué arma ocurrió este ataque aunque se ha adelantado, en dicha nación es frecuente que los agresores usen armas punzocortantes y no alguna que requiera municiones pues no está permitida la posesión de las mismas, por lo que se presumen, entre la capa del agresor pudo haber estado escondido un cuchillo, mismo que sacó una vez dentro del inmueble. Del mismo modo, las edades de los finados no se ha informado, ya que de manera más puntal todo esto se revelará en las siguientes horas.

Datos específicos sobre este tipo de ataques insisten que los agresores son principalmente personas con enfermedades mentales o con algún tipo de resentimiento contra la sociedad, de ahí que al haber un incremento de este tipo de eventos lamentables, las autoridades federales determinaron incrementar la seguridad en las escuelas, por lo que se desconoce como fue que el presunto culpable irrumpió y con ello, dejó esta cantidad de afectados.

