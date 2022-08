Incendio en Nueva York cobra la vida de dos mujeres, entre ellas una menor de 5 años

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La madrugada de este miércoles 3 de agosto, el Departamento de Policía del Estado de Nueva York confirmó que el incendio ocurrido en East Harlem dejó como saldo dos mujeres sin vida así como tres perros que las acompañaban, por lo cual se detalló entre las occisas se encuentra una niña de cinco años de edad mientras que la otra mujer figuraba como la novia del padre de ésta pues ambas se encontraban juntas en el mismo inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio sucedió en punto de las 02:30 de la mañana y las llamas pronto dejaron sin opción de escapatoria a la mujer de 36 años de edad y a la menor quienes vivían en el sexto piso de un edificio ubicado en Jackie Robinson Houses muy cerca de la avenida Lexington, sitio al que acudieron los cuerpos de emergencia para sofocar las llamas e incluso, consiguieron brindar apoyo a la mujer.

Bomberos arribaron al sitio para controlar la situación. Foto: The New York Post

En ese sentido, se reveló que la fémina fue llevada de urgencia a un hospital donde personal médico brindó atención urgente, mas esto no fue suficiente para salvar su vida pues personal del Centro Médico Lincoln informó que ya no contaba con signos vitales. En cuanto a la niña, bomberos corroboraron que murió en el departamento donde vivía con su padre, por lo que se detalló que la novia solo estaba de visita.

Aunque se lamentó el deceso de ambas mujeres, también se dijo que el incidente dejó un civil lesionado quien también fue trasladado al Centro Médico Lincoln aunque en este caso, no se reveló identidad o parentesco con las occisas, pues además de este lesionado, un bombero resultó con algunas quemaduras que no pusieron en riesgo su integridad. Pese a todo ello, se informó que no hay una causa que haya detonado el incendio pero se ordenó una investigación a fondo para así poder comunicarlo con los residentes de esta región de la denominada 'Gran Manzana'.

La mujer de 36 años fue llevada a un hospital donde perdió la vida. Foto: The New York Post

