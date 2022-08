Meghan Markle desata la furia entre los descendientes de Nelson Mandela tras compararse con él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber renunciado a sus deberes y títulos dentro de la Corona Británica para luego mudarse a California donde ha hecho fuertes declaraciones contra la familia más popular de Gran Bretaña, la exactriz Meghan Markle continúa en el ojo del huracán pues ahora optó por compararse con el activista Nelson Mandela aunque sus palabras fueron más con la intención de demeritar su labor, pues para ella fue más relevante haberse casado con un "príncipe blanco" que haber pasado 27 años tras las rejas y haber abolido las políticas del apartheid.

Luego de haber renunciado al título como Duquesa e Sussex, la actriz quien participó en la serie Suits manifestó que durante su participación en dicho núcleo familiar fue severamente discriminada por su tono de piel, además por el hecho de haber estado casada anteriormente, lo cual le trae muchos problemas para poder llegar al altar con el hijo menor del Príncipe Carlos y por lo que ambos optaron por alejarse de la Reina Isabel II y el resto de los Royals; no obstante, ahora no son solo ellos los que han dado réplica a sus recientes declaraciones pues la familia de Mandela también reaccionó a lo que dijo para una publicación británica.

"Debido a que somos de piel clara, no te tratan como a una mujer negra, lo que significa que encajas en el medio. Sin embargo, sí hubo un momento en el que se fijaron más en mi raza, y fue cuando comencé a salir con mi esposo. Entonces, comencé a entender lo que era ser tratada como una mujer negra", dijo.

Luego de esto, la esposa del Príncipe Harry añadió: "Me miró a los ojos y me dijo: 'Solo necesito que sepas: cuando te casaste con esta familia, nos regocijamos en las calles de la misma manera que cuando Mandela fue liberado de la prisión'", declaraciones que la publicación que le dio el espacio pronto justificó al argumentar que ella solo usó el nombre del activista para defender su historia con el royal, algo que para los internautas no fue un acierto.

"¿Qué ha estado haciendo Meghan Markle desde que dejó la familia real? ¡Cada vez que abre la boca es para hablar mal de ellos y MENTIR! ¡Fue tan malo que ahora se compara con Nelson Mandela!", dijo un usuario en redes.

Tras estas declaraciones donde narró que en algún momento sintió como la corona real la había tratado como "mujer negra", Markle mencionó que para ella lo que hizo Nelson Mandela "no es lo mismo que casarse con un príncipe blanco", declaraciones que no solo han sido motivo para que el nieto del antes mencionado, Zwelivelile 'Mandla' Mandela, arremetiera en su contra, sino para que en redes sociales internautas también lamentaran que la comparación no fuera la adecuada y ella al parecer, no se ha despojado de su 'pequeña tiara' pues sigue sintiéndose parte fundamental de la familia de su esposo.

"Superar 60 años de apartheid no es lo mismo que casarse con un príncipe blanco", expreso el nieto de Mandela.

En entrevista para el rotativo Dialy Mail, 'Mandla' Mandel explicó lo que la figura de su abuelo significó para el pueblo de Sudáfrica, algo por lo que arremetió en contra de Meghan Markle quien comparó su matrimonio con un hecho histórico. "Todos los días hay personas que quieren ser Nelson Mandela, ya sea comparándose con él o queriendo emularlo. Pero antes de que las personas puedan considerarse a sí mismas como Nelson Mandelas, deberían investigar el trabajo que hizo y ser capaces de ser campeones y defensores del trabajo que él mismo defendió", refutó.

Hasta ahora, la actriz no ha mencionado nada al respecto pero se espera que pronto aclare el motivo por el cual se comparó con el activista, pues para algunos internautas, ella es una mujer "oportunista" que busca a toda costa seguir vigente tras haber salido de la corona real, algo por el que medios de comunicación británicos expusieron que ella solo se casó con Harry para tener fama, pues antes de entablar una relación con él, estaba saliendo con personalidades mediáticas a quienes dejó por un puesto más alto.

