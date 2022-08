A un día de conmemorarse su muerte, revelan cómo fueron los últimos momentos de 'Lady Di'

Comparta este artículo

París, Francia.- El pasado 31 de agosto de 1997, el mundo entero se sacudió con la noticia referente a la muerte de la Princesa Diana de Gales, quien tras un accidente automovilístico en París, fue declarada muerta, dejando no solo un fuerte legado dentro de la corona británica, sino que además marcaría un antes y un después dentro de la historia de una de las familias más populares del mundo, en especial porque se desataron rumores que apuntaban que la Reina Isabel II fue quien había ordenado su deceso.

En el marco de conmemorarse un aniversario luctuoso más de 'Lady Di', un médico narró ante los medios internacionales cómo fueron los últimos momentos de la entonces exesposa del Príncipe Carlos, heredero al trono y quien luego de la muerte de la antes mencionada, contrajo nupcias con Camila de Cornualles, con quien había estado manteniendo una relación extramarital, misma que se niega a la fecha.

Frederic Mailliez, médico de profesión, reveló que el día en que la Princesa Diana murió, el también cruzaba el túnel del Alma, ubicado en París y notó que un vehículo de la marca Mercedes en color negro estaba severamente afectado por el impacto que tuvo momentos antes. Él notó que había una mujer lesionada y con dificultades para respirar, por lo que no dudó en auxiliarla sin tener idea de quién era.

"Me doy cuenta de que mi nombre siempre estará asociado a esta noche trágica. Me siento un poco responsable por sus últimos momentos", mención ante la agencia AP.

El doctor Frederic Mailliez narró cómo fueron los últimos momentos de Lady Diana. Foto: Twitter @radioactiva_ec

Al dar detalles sobre cómo fue la noche que sacudió al mundo, en especial al pueblo de Gran Bretaña, el médico informó que solo se enfocó en caminar hacia los escombros del vehículo donde viajaba la madre del actual sucesor al trono y sim pensarlo, abrió la puerta para auxiliar a los lesionados; ahí notó que ella no podría respirar adecuadamente, mientras que otras personas ya estaban muertas al interior del automóvil de lujo.

"Cuatro personas, dos de ellas aparentemente muertas, no hubo reacción, no respiraban, y los otros dos, del lado derecho, estaban vivos, pero en estado grave. El pasajero del asiento de adelante gritaba, estaba respirando. Podía esperar unos minutos. La pasajera femenina, una joven mujer, estaba sobre sus rodillas en el piso del Mercedes, tenía la cabeza baja. Le costaba trabajo respirar. Necesitaba asistencia rápido", narró.

Así quedó el Vehículo en el que viajaba la Princesa Diana de Gales

Al notar que la mujer no respiraba con normalidad, Mailliez tomó la decisión de auxiliarse de una bolsa, la cual le permitió recobrar un poco de energía pero continuó sin emitir palabra alguna pues estaba todavía inconsciente. "Sé que es sorprendente, pero no reconocí a la princesa Diana. Estaba en el auto en el asiento de atrás dando asistencia. Me di cuenta de que ella era muy hermosa, pero mi atención estaba tan enfocada en lo que tenía que hacer para salvar su vida que no tuve tiempo de pensar quién era esta mujer", dijo a detalle para los medios.

El médico continuó su relato resaltando que una de las personas presentes le informó que los lesionados hablaban inglés mas no francés, algo por lo que pronto hizo uso de tal lengua para reconfortarla mientras los cuerpos de emergencia arribaban. Diana de Gales no pudo emitir ninguna palabra y luego de ser auxiliada por el antes mencionado, fue trasladada al Hospital de la Pitié-Salpêtrière donde murió.

"Fue un shock enorme saber que ella era la princesa Diana, y que había muerto. ¿Hice todo lo posible para salvarla?, ¿hice bien mi trabajo?".

Foto: Twitter @AmandaPerGom

Fuente: Tribuna