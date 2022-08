Con condiciones: Elon Musk asegura que compra de Twitter se mantendrá si la empresa hace esto

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La polémica en torno a la compra de Twitter por parte del empresario Elon Musk podría llegar a su fin y con ello, evitar un juicio mediático el próximo mes de octubre, pues el considerado hombre más rico del mundo ha mencionado que el acuerdo se mantendrá en pie siempre y cuando la empresa muestre pruebas de tener cuentas reales, acción que detonó hace algunas semanas en la intención de retractarse se convertirse en el dueño de la misma.

"Si Twitter simplemente facilita su método de muestreo de 100 cuentas y cómo se confirma que son reales, el acuerdo debería continuar en los términos originales", mencionó el CEO de Tesla o Space X en un mensaje en redes sociales, el cual de inmediato causó polémica pues en julio fue cuando dijo que no compraría la red social y ahora parece estar interesado de nuevo salvo con esta condición.

Cabe destacar que Musk presentó una propuesta a Twitter por pagar 44 mil millones de dólares con tal se ser el dueño de la red social; oferta que retiró el pasado mes de julio luego de asegurar que según datos de la empresa, solo el 5% de las cuentas eran falsas o 'spam', información que para el empresario sudafricano no era correcta, acción que a su ves derivó en un reclamo por parte de Twitter debido a que esta información era confidencial y él la había expuesto, de ahí que iniciara la polémica que derivó en demandas que fijaron el inicio de un juicio mediático para esclarecer el hecho, pues pese a ya no querer ser el duelo, Twitter seguía pidiendo la misma cantidad por esta plataforma.

Aunque hay una fecha para el juicio y hasta se encontraba en duda su Musk compraría o no, Twitter pidió a sus accionistas votar el próximo 13 de septiembre si epataban a favor de la transacción; no obstante, se hizo énfasis en que dependerá también del “litigio pendiente” contra el dueño de Tesla para determinar si él ya es o no el dueño de la red social a la que incluso adelantó, en caso de ser dueño, podría cobrar a ciertos usuarios por su uso.

