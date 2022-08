VIDEO: Incendio en Matanzas, Cuba, se expande; reportan una víctima letal y más de 100 heridos

Comparta este artículo

Matanzas, Cuba.- La tarde del pasado viernes 05 de agosto se desató un voraz incendio en la ciudad de Matanzas, en Cuba, luego de la explosión de un depósito de combustible en el que se almacenaba petróleo; el fuego no ha parado y continúa expandiéndose, pues el domingo pasado, colapsó un segundo tanque y este lunes 08 de agosto, el tercero. Este siniestro ha dejado un saldo de una víctima mortal y más de 100 heridos.

De acuerdo con los primeros informes, aparentemente fue un rayo lo que provocó la explosión del primer depósito de petróleo, no obstante, debido a que las autoridades no han podido sofocar las llamas, el día de ayer se produjo el colapso de un segundo tanque, en tanto que un tercero detonó este lunes. Debido a severidad del incendio, el Gobierno de México decidió enviar apoyos a la nación gobernada por Miguel Díaz-Canel.

Desde el pasado viernes autoridades trabajan para controlar el fuego en Matanzas, Cuba. Foto: Internet

Gobierno de México envía apoyos a Cuba por incendio en Matanzas

Este lunes 08 de agosto han circulado en redes sociales imágenes que muestran cómo la última explosión ha provocado que el fuego se mantenga y que las largas nubes de humo lleguen hasta la capital cubana de La Habana. Desde el pasado sábado, el día siguiente al siniestro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó que enviarían elementos mexicanos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) para sofocar el incendio de Cuba, sin embargo, no había precisado cuántos. Este lunes, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, AMLO informó que fueron enviados al menos 85 militares.

Enviamos apoyo al pueblo hermano de Cuba, por un incendio de unos tanques de combustible, fueron especialistas de Pemex y fueron elementos de la Sedena [...] Si hace falta sí [enviamos más], pero ya se tiene a los técnicos y se tiene la espuma que se utiliza para combatir incendios y vamos a seguir ayudando, expresó desde el mandatario en su 'mañanera'.

México envía apoyo ante incendio en Matanzas, Cuba. Foto: Twitter

Reportan una víctima mortal y más de 100 heridos por incendio en Matanzas, Cuba

Debido a que el fuego en la ciudad de Matanzas, Cuba, aún no se controla, no se tiene un reporte oficial sobre el número de víctimas mortales; no obstante, medios internacionales han señalado que al menos una persona murió y que 121 más estarían heridas. Por otra parte, autoridades cubanas reportaron que cerca de 17 elementos del heroico cuerpo de Bomberos han desaparecido.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Fuente: Tribuna