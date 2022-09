De no creer: Acusan a una mujer en Nueva York de ahogar a sus 3 hijos; fueron hallados este lunes

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El crimen en Nueva York parece no tener fin; sin embargo, ha ocurrido un suceso que sacudió de sobremanera a la audiencia y es que una mujer es la principal sospechosa de acabar con la vida de sus propios hijos tras haberlos presuntamente ahogado en una playa ubicada en Coney Island, evento por el cual se registró una fuerte movilización con el fin de esclarecer los hechos.

Fuentes locales destacaron que fue durante las primeras horas de este lunes 12 de septiembre cuando los cuerpos de un niño de 7 años, una niña de 4 y un menor de 3 meses fueron encontrados en la playa cerca de las 03:00 horas, tiempo local, evento por el que se pidió apoyo a los cuerpos de emergencia quienes pese a haberlos llevado a un hospital cercano no pudieron hacer nada pues fueron declarados muertos.

Foto: Dialy Mail

De inmediato, el Departamento de Policía de Nueva York inició con las investigaciones para conocer no solo al o los responsables de este crimen, sino que además era importante ubicar su identidad y la de los padres, razón por la cual se dio pie a la localización de una mujer de 30 años de edad quien pronto se convirtió en la principal sospechosa, pues ella era la madre de los finados y quien en teoría, debía estar velando por su integridad.

La mujer, de quien no se reveló identidad, fue detenida y de acuerdo con la información proporcionada por testigos, ella fue quien cometió el crimen; no obstante, no se ha revelado si hay cargos en su contra ya que esto se definirá una vez que haya pruebas suficiente para culparla, datos que dicho sea de paso, se revelarán mediante una conferencia de prensa por parte de la policía local.

Foto: Dialy Mail

Primeros reportes indican que testigos llamaron por ayuda a la 01:40 horas debido a que una mujer aparentemente pretendía dañar a los menores, fue horas más tarde cuando se pidió ayuda a la Policía a quienes le revelaron que una mujer descalza caminaba por la playa sin ir acompañada de los menores, momento donde acudieron para notar que los mejores estaban graves tras sufrir ahogamiento. La mujer en cuestión no ha dado declaraciones, por lo que se ha pedido apoyo a testigos para conocer más detalles sorbe este crimen.

Fuente: Tribuna