VIDEOS: Mientras insultan al hijo favorito de la Reina Isabel II, exhiben todas fobias del otro

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- El protocolo implementado por el Palacio de Buckingham para despedir a la Reina Isabel II quien falleció el pasado 8 de septiembre a la edad de 96 años continúa, pues cabe destacar que éste llegará a su fin el próximo 19 de septiembre cuando sus restos sean sepultados en la capilla de San Jorge muy cerca del Castillo de Windsor, evento por el cual el féretro de la Reina ha comenzado su viaje desde Escocia hasta Londres.

En este sentido, se informó que la Princesa Ana, única hija de la Reina con el Príncipe Felipe de Edimburgo, sería quien viajara en avión con el féretro y su hijo, el Príncipe Andrés solo estaría presente durante la procesión; por ello, el royal hizo su primera aparición pública luego del escándalo que enfrentó y el cual estuvo relacionado con el productor Jeffrey Epstein donde el hijo de la monarca fue señalado por abuso sexual, mismo que casi lo lleva a juicio y por lo que al final tuvo que llegar a un acuerdo con la denunciante quien al momento de los hechos tenía apenas 16 años.

Foto: Twitter @RSVP_Excelsior

Mientras el féretro de la Reinas Isabel II recorría las calles de Escocia, país donde murió, un joven de 22 años de edad arremetió en su contra y le gritó, delante de toda la audiencia que era un "viejo enfermo", motivo por el cual tuvo que ser detenido y alejado de la multitud para evitar más polémica pues pese a la furia que mostró, nadie más se unió a sus reclamos y los eventos siguieron su rumbo.

"¡Andrés, eres un viejo enfermo!", dijo el manifestante.

Cabe destacar que esta no es la única manifestación en contra de la monarquía, pues una mujer también fue arrestada luego de mostrar una pancarta con mensajes en contra de la familia real y tras ello un hombre de 74 años fue acusado de alterar el orden público; en el caso del joven de 22 años argumentó que no estaba haciendo nada malo; no obstante, fue detenido y es señalado por violación a la paz durante un hecho aislado.

Aunque estos insultos son los que se han hecho en la vía pública, a través de las redes sociales continúan las burlas para el primogénito de la Reina, el actual Rey de Inglaterra Carlos III, esto se debe a los gestos que ha hecho que denotan prepotencia, al tiempo que su estado de salud es lo primero que sale. ala vista, ya que sus manos lucen muy rojas e hinchadas al igual que lo hacen sus pies, afectación que se dijo, se debe a una artritis o bien una insuficiencia que puede estar afectando de manera directa su corazón, hígado o riñones.

No obstante, esto no es lo único que resalta del exesposo de Lady Diana pues también se han enmarcado las fobias y manías que el royal tiene y que, con base a lo expuesto por personas cercanas al él, podrían significar un problema para la Corona pues esto podría afectar su reputación con la ciudadanía. La información fue expuesta en el documental titulado Serving the Royals: Inside the Firm donde un exmayordomo del actual Rey enlistó cada cosa que éste no tolera y por lo que se debe ser muy meticuloso.

El sujeto en cuestión se identificó como Paul Burrel y destacó que cada mañana el entonces Príncipe de Gales exigía que sus pijamas fueran planchadas, mientras que las agujetas de sus zapatos también tenían que estar en el mismo estado, es decir, sin una sola arruga, pues de no ser así, su día podría comenzar de mal humor, algo por lo que también detalló que si la pasta dental y el cepillo no estaban a 2.5 milímetros de distancia, suponía un problema.

Este tipo de comportamiento podría responder un síndrome de trastorno obsesivo-compulsivo o simplemente conocidos como TOC, pues otra de las exigencias es que el tapón de su bañera debe estar siempre apuntando a un mismo lado mientras que su desayuno debe tener dos pasas, ni una más, aunque el actual monarca ingiera diariamente solo una. Durante la firma de la proclamación de Carlos como Rey, exigió que le retiraran un tintero pues éste artículo le impedía firmar el documento, motivo por el que quedaría explicado la razón de su ahora característica mueca.

Fuente: Tribuna