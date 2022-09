(VIDEO) Poco ético: Doctores tratan de reanimar a un paciente pero en el intento, comienzan a reír

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El trabajo que realizan los médicos es uno de los más aplaudidos por la sociedad, pues ellos suelen trabajar sin descanso con la intención de velar por la integridad de las personas incluso en días donde la mayoría de los ciudadanos disfrutan de asueto o un simple descanso, ellos siguen 'al pie del cañón' atendiendo las emergencias; sin embargo, en Argentina la indignaron ha invadido a cientos de ciudadanos pues un video difundido en redes saciase muestra cómo un grupo de doctores y enfermeros comienzan a reír a carcajadas mientras tratan de reanimar a un paciente.

De acuerdo a las imágenes difundidas, una enfermera está aplicando una técnica de reanimación a una mujer, quien yace en la camilla de un hospital completamente desnuda y, mientras la mujer hace el intento por estabilizar sus signos vitales, la persona que graba no solo le da ánimos, sino que además se escucha como ríe a carcajadas, lo cual hace que el resto de los representantes de la salud también rían mientras la mujer parece no reaccionar.

Este suceso tuvo lugar el pasado 11 de septiembre en el Hospital Julio C. Perrando ubicado en la región de Chaco y tras hacerse viral internautas primero destacaron que quizá se pudo haber tratado de prácticas para conocer mejor la técnica, pues se pensó que no era un paciente sino un muñeco usado con este fin, de ahí que no se tomara con la seriedad que debería; no obstante, mientras el video continuaba difundiéndose en las plataformas sociales, pronto se supo que sí era una emergencia médica y esa fue la manera en la que los médicos y enfermeros actuaron en realidad.

"Los brazos firmes, doctora", dice la mujer que graba mientras ríe a carcajadas.

Ante la indignación, Nancy Trejo, quien funge como directora del citado Hospital, tuvo que salir a ofrecer una disculpa mediante las redes sociales, misma donde hizo hincapié en que se tomarían acciones legales contra los médicos, enfermeras y enfermeros que ahí aparecen aunque para ella estaba claro que solo disculparse no bastaría, pues había quedado duda la ética profesional tanto de los doctores como del nosocomio en general.

"Sé que las disculpas hoy no alcanzan, pero quiero informar que junto a asesoría legal de la Institución se están llevando a cabo las acciones correspondientes y necesarias", escribió.

Fuente: Tribuna