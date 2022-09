De no creerse: Presidente genera polémica por una FOTO frente al ataúd de la Reina Isabel II

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Desde el pasado miércoles el ataúd de la Reina Isabel II del Reino Unido ha estado instalado en Westminster Hall, la gran sala que antecede a las cámaras del Parlamento británico. Miles de personas han acudido a despedirse la monarca, incluyendo a mandatarios. Si bien el uso de teléfonos móviles está prohibido en la capilla, eso no impidió que el presidente de Armenia se fotografiara con el féretro.

El medio The Sun compartió una imagen en la que un miembro de la comitiva de Vahagn Jachaturián, presidente de Armenia, le toma una foto con un celular mientras el mandatario armenio contempla el féretro de Isabel II, la monarca que murió el pasado jueves 8 de septiembre, luego de tener complicaciones médicas. Este momento fue captado por una lectora del periódico que cerca de las 08:00 horas, tiempo local, seguía la transmisión en vivo de la capilla ardiente.

Foto del presidente de Armenia causa polémica en el Reino Unido. Foto: Twitter

Luego de que esta nota causara polémica, una fuente de la organización de la capilla ardiente afirmó al periódico que "las reglas son extremadamente sencillas. Simplemente pedimos a la gente que se comporte con respeto y no tome fotografías. Todo el mundo ha sido capaz de cumplir esas reglas al pie de la letra, menos esta persona". No obstante, no han señalado si por esta acción habrán consecuencias con el presidente de la República de Armenia, Vahagn Jachaturián.

Cabe destacar que el funeral de la Reina Isabel II, monarca del Reino Unido por 70 años, se realizará el próximo lunes 19 de septiembre del 2022. La Realeza británica confirmó que el evento comenzará a las 11:00 hormas, tiempo local, no obstante, habrán otros homenajes antes. Este día será feriado para toda la nación, en tanto que el ataúd viajará en procesión a la Abadía de Westminster para llegar al recinto.

Fuente: Tribuna