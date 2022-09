Alerta en la Corona Británica: La Reina Isabel II cancela eventos; preocupa su salud

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- La preocupación en torno a la salud de la Reina Isabel II ha comenzado a aumentar tanto en Reino Unido como en el mundo pues medios británicos reportaron que este año la monarca de 96 años de edad no sería partícipe del Braemar Gathering, un festival realizado en Escocia y el cual se convirtió en uno de los favoritos de la Reina, evento por el que sería la primera vez que se confirme su inasistencia debido a que los problemas en su movilidad son cada vez más frecuentes.

De acuerdo con lo reportado por la prensa local, se tomó la decisión que la Reina no participará este año en el festival que como acto principal tiene competencias de lanzamiento de tronco o martillo; en su lugar acudirá el heredero al trono, el Principe Carlos quien tiene actualmente 73 años de edad. Esta no es la primera vez que el Príncipe de Gales acude en representación de su madre, lo cual ha causado más controversia pues no es frecuente que la Reina o Rey en turno delegue tantas responsabilidades.

Lo más trascendente es que cada verano la monarca acude a la residencia que tiene en Balmoral para pasar el verano y con ello participar en el Braemar Gathering; lo que ha preocupado a los miembros de la familia real es que la Reina no acudió a Londres para la investidura del primer ministro de Escocia y ahora no acudirá al evento pues se dice, ya requiere de una silla de ruedas para desplazarse. Con base a o expuesto por la agencia AP, fue "por su bienestar" que se mantendrá lejos del festival.

Dentro de la agenda de actividades de la Reina Isabel II se tiene contemplado que el próximo martes 13 de septiembre reciba en Balmoral a Boris Johnson quien presentará de manera oficial su dimisión como Primer Ministro de Reino Unido, evento que originalmente se llevaría a cabo en el Palacio de Buckingham pero por la misma razón ha obligado al político a trasladarse hasta Escocia.

