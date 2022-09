¿Inapropiado? Critican a Justin Trudeau por hacer esto antes del funeral de la Reina Isabel II

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El funeral de la Reina Isabel II, el cual se realizó el pasado 19 de septiembre en el Castillo de Windsor, en específico en la Capilla de San Jorge, fue motivo para reunir a os jefes de Estado de casi todo el mundo, quienes acudieron en representación de diversos países para mostrar respeto a la corona británica, algo por lo que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau fue uno de los primeros en confirmar su asistencia pues hay un estrecho lazo entre ambas naciones.

Aunque el antes mencionado acudió y siguió el protocolo real como se indicó, no pasó desapercibido de la critica pues antes de ser parte de este evento, interpretó el tema Bohemian Rapsody de la agrupación de rock Queen como un "homenaje espontáneo", lo cual aseguran no era apropiado ni tratándose del funcionario y menos de la delegación canadiense quienes aseguraron que haber recurrido a este clásico tema fue para homenajear a la monarca.

"Después de la cena del sábado, el primer ministro se unió a una pequeña reunión con miembros de la delegación canadiense, quienes se reunieron para rendir homenaje a la vida y el servicio de Su Majestad", informó la oficina de Trudeau.

Cabe destacar que la agrupación liderada por Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor y John Deacon eligieron el nombre como un homenaje a la monarquía; incluso, durante el Jubileo de Platino realizado el pasado mes de junio del presente año, fueron invitados al concierto en honor a la Reina, pues ellos abrieron con este evento al que Su Majestad se unió haciendo el sonido del tema We Will Rock You al lado del 'Oso Paddington'.

Aún con todo lo anterior, en redes sociales internautas criticaron esta acción pues le recordaron que estaba participando en un funeral de estado y por ello, no tenía razones para actuar como "un borracho". "Me disculpo por la vergüenza que está nuestro primer ministro @JustinTrudeau en su representación de Canadá durante un viaje pagado por ciudadanos canadienses para el funeral de la reina Isabel", se lee en las redes sociales.

Caso similar ocurrió con el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón quien se tomó una 'selfie' mientras participaba en el evento de despedida, por lo que recibió comentarios similares a los del funcionario canadiense pues se consideró que ambos olvidaron que iban en representación de todo un país y claro, se trataba de una ceremonia seria, donde canciones y fotos para las redes sociales tenían que quedar de lado.

Fuente: Tribuna