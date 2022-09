Famosa alpinista desaparece en excursión al Himalaya; otro compañero muere tras avalancha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hilaree Nelson, famosa alpinista estadounidense, desapareció en la montaña Manaslu del Himalaya el mismo día que un montañero nepalí falleció tras una avalancha en la misma cumbre, reportaron este martes 27 de septiembre los organizadores de la expedición, en conjunto con autoridades locales.

La mujer de 49 años descendía el lunes 26 esquiando del Manaslu tras haber alcanzado con éxito la cumbre de la octava montaña más alta del mundo, de ocho mil 163 metros, con su compañero Jim Morrison: "Tuvo un accidente ayer (lunes) mientras descendía poco después de la cumbre. Estamos intentando aclarar qué ocurrió", mencionó Jiban Ghimire, de la empresa que organizó la expedición.

Durante la misma jornada, una avalancha barrió con los campos 3 y 4 de la montaña, dejando sin vida a un alpinista nepalí y dejando una docena de heridos, de acuerdo con el departamento de turismo de Nepal. Esta es la primera muerte en la temporada otoñal de escalada en el país; la lluvia y caída de nieve constante fueron un desafío para los 404 alpinistas de pago que buscaban alcanzar la cumbre del Manaslu este año.

Fotografía: Instagram Hilaree Nelson

La meteorología también dificultó los esfuerzos de rescate, puesto que los helicópteros no podían volar el lunes debido a estas condiciones. Ghimire precisó que el tiempo había mejorado este martes y que un helicóptero había despegado con dirección al lugar del accidente de Nelson; su compañero, Morrison, pudo llegar al campo base, notificar lo sucedido y acompañar al equipo de búsqueda y rescate.

Por su parte, la firma The North Face, que patrocina a Hilaree Nelson, confirmó su desaparición; cabe mencionar que la mujer compartió en redes sociales el pasado jueves que no se sentía "tan segura en el Manaslu como en anteriores aventuras". Otro testigo mencionó al diario local The Himalayan Times que observó cómo Nelson perdió un esquí, situación que le causó la caída, según una publicación de El País.

En 2012, se convirtió en la primera mujer en hacer la cima del Everest y del cercano Lhotse en 24 horas; seis años después regresó al Lhotse para realizar el primer descenso en esquí de esta montaña, hazaña que le valió el premio de Aventurero del Año de National Geographic.

