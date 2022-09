Tras arribo del huracán ‘Ian’ a Florida, autoridades estiman "cientos" de defunciones; se confirman 2

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Luego de su voraz paso por Cuba, el huracán 'Ian' tocó Florida ya como tormenta tropical, algo por lo que las autoridades optaron por no bajar la guardia ya que el fenómeno natural continuaba con fuertes lluvias y rachas de viento que dejaron importantes daños materiales, mismos que a la vez seguían siendo una amenaza pues la población había reportado apagones y algunas pérdidas materiales.

Medios locales destacaron que a las 08:00 horas, tiempo local, las ráfagas de viento eran ya de 60 kilómetros por hora mientras que en Orlando el dato era de 65 kilómetros por hora, cifras que aunque fueron celebradas dado que el pico llegó a ser de 155 kilómetros por hora, no se sabía la cantidad de daños materiales había dejado, por lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis advertía por "cientos" de muertes de seguir con la misma fuerza.

En conferencia de prensa el antes mencionado confirmó dos decesos aunque remarcó que era necesario esperar a que se confirmara si estas estaban vinculadas al ciclón luego de que tocara tierra con un registro de vientos de 240 kilómetros por hora el pasado miércoles 28 de septiembre. El primer deceso fue un hombre de 72 años de edad quien fue hallado sin signos vitales a primera hora de este jueves y quien se dijo, había acudido a vaciar su alberca, la cual ya estaba desbordándose a consecuencia d ellas fuertes lluvias.

La segunda defunción se dijo es un hombre residente de Deltona, en el condado de Volusia; no obstante, no se ha confirmado que a diferencia del primer masculino, sí tenga relación con ‘Ian’ ya que el reporte preliminar es que una mujer pidió apoyo a lo cuerpos de emergencia luego que su esposo saliera de casa y a la fecha no había retornado a salvo. Luego de varias horas de búsqueda, fue encontrado inconsciente y, pese a que recibió priméis auxilios, no respondió.

Foto: AP

Antes de conocer sobre estas defunciones, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que al igual que en Cuba, este fenómeno natural generaría fuertes vientos y lluvias que podrían causar daños similares a los de la isla; sin embargo, tras perder fuerza se estima que no haya mucho que lamentar; no obstante, Joe Biden, presidente de Estados Unidos ya había autorizado que se entregaran recursos para los condadanos que resultaran damnificados, en especial los resientes de Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Hillsborough, Lee, Manatee, Pinellas y Sarasota que eran los considerados de mayor peligro.

