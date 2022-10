Macabro: Mujer se niega a aceptar que su esposo murió; momifica el cuerpo con ayuda de su familia

Comparta este artículo

Nueva Delhi, India.- Para muchas culturas la muerte no es más que el primer paso a una vida mejor, en otro espacio y hasta con la oportunidad de retornar en una mejor versión de lo que dejamos, por lo que no es de extrañarse que, haciendo a un lado la tristeza que este proceso natural pueda tener, haya rituales basados en la esperanza y en el respeto, algo que una mujer en India dejó pasar pues ella simplemente se aferró a no despedirse de su esposo quien ya no estaba en el plano terrenal.

Medios locales han destacado que una mujer identificada como Vimlesh Sonkar tenía en su casa un importante secreto y es que al haber perdido a su esposo el pasado 22 de abril del 2021 tras ser víctima de una neumonía bilateral, ella simplemente se negó a sepultarlo o incinerarlo, motivo por el cual se aferró a dejarlo a su lado y hasta se comprometió a asear el cuerpo para evitar llamar la atención de los vecinos por el putrefacto olor.

La familia de la mujer la apoyó en esta decisión y la ayudaron a colocar el cadáver en una de las habitaciones de la casa, misma donde con frecuencia, el cuerpo era aseado y hasta cambiado de ropa pues para la mujer, su esposo había entrado en coma y no muerto pese a que contaba con un acta de defunción, lo que la ayudó a alimentar la idea de que pronto despartía.

Aún con la idea de la viuda, la familia instaló aire acondicionado en la habitación donde el difunto se encontraba, lo cual ayudó a eliminar los olores, evento que también sembró en la cabeza de la familia que no estaba muerto, ya que pronto todos lo aseaban y hasta rociaban con agua bendita para que éste pronto despertara. Pese al tiempo, no recuperó la consciencia y se comenzó a tornar en una especie de momia, evento que regresó a todos a la realidad y aceptaron que sí estaba muerto.

Autoridades ubicaron los restos y lo incineraron el pasado domingo 25 de septiembre, fecha en la que la familia continuó creyendo que sí estaba en coma y no muerto. Al momento, se desconoce si habrá una investigación en contra de la familia pues aún cuando ellos corrieron con el desgaste de cuidar los restos, estuvieron expuestos a desperdicios biológicos y por ende, enfermedades de las que salieron avantes.

