Masacre en Canadá: Sujetos atacan a civiles inocentes; Justin Trudeau confirma 10 muertos

Saskatchewan, Canadá.- Autoridades canadienses se movilizan para dar con los presuntos responsables de una masacre en inmediaciones de Saskatchewan. El saldo de estos ataques, aparentemente hechos al azar, es de 10 víctimas mortales y de poco más de 15 heridos. Al respecto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, calificó de "horrorosos" estos hechos ocurridos durante las primeras horas de ayer.

De acuerdo con medios internaciones y con la Policía Montada de Canadá, las agresiones, producidas con un arma blanca, se desataron la mañana del pasado domingo 4 de septiembre, en James Smith Cree Nation, una reserva indígena situada en el norte de Saskatchewan y que está integrada por tres comunidades; esta colinda con la localidad de Weldon. En rueda de prensa se dijo que 10 personas murieron y que 15 más resultaron lesionadas por apuñalamiento.

Hasta el momento, se tienen ubicados a dos sospechosos, los cuales estaban en el área de Arcola alrededor de las 11:45 horas, tiempo local, en Regina, abordo de un Nissan Rogue negro con licencia SK 119 MPI. Las imágenes de Damien Sanderson y Myles Sanderson, presuntos responsables, ya circulan en redes sociales, en tanto que las autoridades han pedido a la población en general tener precauciones y buscar un refugio en caso de encontrarse o ubicar a los señalados.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

En la imagen, los presuntos responsables de la masacre en Canadá. Foto: Twitter

No deje un lugar seguro. Tenga cuidado al permitir que otros entren a su residencia. NO SE ACERQUE a personas sospechosas. No recoja a los autoestopistas. Reporte personas sospechosas, emergencias o información al 9-1-1. No revele las ubicaciones de la policía", se expresa.