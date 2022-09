(VIDEOS) Tragedia en China: Sismo de 6.8 grados deja al menos 21 personas muertas

Comparta este artículo

Pekín, China.- Este lunes 5 de septiembre, un fuerte sismo cuya magnitud fue de 6.8 grados, azotó severamente el suroeste de China, fenómeno natural que dejó como saldo 21 personas sin vida e importantes daños materiales, información que con base a lo expuesto por la prensa local, podría ir en aumento ya. que varias viviendas quedaron bajo los escombros, al tiempo que se han registrado deslaves de tierra que desafortunadamente podrían arrojar más decesos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), reportó que el movimiento telúrico tuvo lugar en punto de las 12:52 horas, cerca de las 04:52 horas, tiempo del centro de México en la región de Sichuan, la cual se caracteriza por formaciones montañosas y por lo que se podría presentar un desprendimiento de tierra; no obstante, no ha habido información oficial al respecto.

A través de las redes sociales se han difundido videos de este importante sismo donde se observa desde movimiento de lámparas hasta daños estructurales, imágenes que demuestran que las muertes pudieron darse por colapso de edificios y viviendas. Cabe destacar que las autoridades de Sichuan o de las provincias cercanas no han mencionado nada respecto a los decesos.

En ese sentido se informó que este movimiento se sintió a 200 kilómetros de distancia, por lo que habitantes de la provincia de Chengdu son los que están más alerta ya que por el momento se encuentran bajo un fuerte confinamiento por Covid-19, enfermedad que recientemente registró un brote y por el que se aplicó la denominada 'Política Cero'. "Hubo un terremoto fuerte en junio, pero no dio mucho miedo. Esta vez me asusté mucho porque vivo en un piso alto y el temblor me mareó", informó uno de los resientes de esta provincia quien no pudo salir por el tema antes referido.

