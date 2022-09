¿Los sabías? Esto sucederá cuando Reino Unido emita la alerta 'London Bridge is down'

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- El Palacio de Buckingham emitió este jueves 8 de septiembre un comunicado de prensa en donde señaló que los médicos de cabecera de la Reina Isabel II se habían mostrado preocupados por su estado de Salud, postura que no solo ha alarmado a Reino Unido sino a todo el mundo ya que seguido de esto se reveló que los cuatro hijos de la monarca, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo habían viajado desde Londres hasta Balmoral, en Escocia donde Su Majestad había estado disfrutando del verano.

Cabe destacar que además de los hijos de Isabel II y el Príncipe Felipe duque de Edimburgo, también se informó que los hijos del Príncipe Carlos y Lady Diana, William y Harry estaban en camino para ver a la que se ha convertido en la Reina más longeva al llegar a los 70 años en el trono, evento por el cual el pasado mes de junio se realizaron diversos festejos para homenajear a la monarca quien solo estuvo presente durante el desfile denominado Trooping the color, mismo que además se hizo por su cumpleaños número 96 sucedido en abril.

Te podría interesar Mundo Alerta máxima en Reino Unido: Médicos de la Reina Isabel II se dicen "preocupados" por su salud

Foto de la Reina Isabel durante el Trooping the color en junio pasado. Foto: Telemundo

Aunque el estado de salud de la Reina Isabel II no ha sido detallado, se sabe que existe un protocolo que permite tanto a los gobernantes como a los medios de comunicación y ciudadanía en general, estar preparada para el momento en que ésta sea declarada muerta. Se llama protocolo 'London Bridge is down', mismo que traducido significa "El puente de Londres ha caído", frase que significaría que la monarca ya no cuenta con signos vitales y con ello, se comenzará una serie de movimientos para su funeral.

Este protocolo, que se ha ensayado de manera minuciosa para evitar fallas cuando el deceso suceda, iniciará cuando el secretario privado de la Reina Isabel II se comunique vía telefónica con la Primer Ministro, Liz Trauss, quien a su vez informará a al Centro de Respuesta Global del Ministerio de Exteriores la noticia y con ello se dará la señal para que los gobernadores de las 15 naciones que comprenden el Reino Unido más aquellos que conforman la Commonwealth estén enterados; cabe destacar que la ciudadanía y el mundo entero no se habrán enterado aún.

Foto: The Sun

Cuando los políticos estén enterados que la Reina ha muerto, será momento para que los medios de comunicación entren en labor. Para ello, la agencia Press Association, la cual es la única facultada para esparcir la noticia, pedirá a los medios iniciar con el protocolo. Las televisoras harán una pausa en cada uno de sus programas y las pantallas mostrarán un cisne, bailarines o bien, alguna producción artística que infunda calma; la radio también apostará por un tema que transita paz y tras ello, la BBC será la encargada de informar a la ciudadanía que la monarca ya no está con vida. Ha llamado la atención que la televisora en cuestión suspendió ya su programación habitual para dar cobertura a la salud de la Reina, algo por lo que visten de negro.

Twitter @TheInsiderPaper

Al conocerse de manera oficial por los medios antes descritos, los medios internacionales tienen facultad para esparcir la noticia, por lo que mientras el resto del planeta está al tanto de la situación, el Palacio de Buckingham comienza con los preparativos del funeral que se ha diseñado desde hace 20 años y el cual tiene previsto durar nueve días, periodo en que Reino Unido, la Commonwealth y el mundo recordarán los 70 años de Isabel II en el trono.

Mientras el cuerpo de la Reina Isabel II sería preparado para este periodo de duelo, el Príncipe Carlos, quien sería el nuevo Rey, emitirá un discurso que se transmitirá por cadena nacional en donde informará que ya es el nuevo monarca, evento que supondrá el cambio tanto de la moneda oficial de Reino Unido (mismo que cuenta con la silueta de la monarca), se cambiaría el himno nacional y a la par, se planearían los eventos para ungir al nuevo Rey.

Los primeros ocho días de este evento se enfocarán en procesiones ante el féretro de la Reina y para el último día de este evento, el Big Ben, uno de los monumentos más importantes de Londres, hará sonar su campana con el tono más alto que tenga para dar arranque con la despedida en la Abadía de Westminster, todo en punto de las 09:00 horas local. El funeral de la Reina se transmitirá a nivel internacional y, una vez que la misa en la Abadía antes mencionada culmine, sus restos descansarán en una cripta especial ubicada en el Castillo de Westminster.

El Príncipe Carlos sería el nuevo Rey y su esposa Camila, reina consorte. Foto: Internet

Fuente: Tribuna