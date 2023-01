(VIDEO) Alerta roja en París: Sujeto ataca con un cuchillo a 6 usuarios del tren; termina abatido

Comparta este artículo

París, Francia.- Este miércoles 11 de enero, la Policía de París confirmó que en punto de las 05:45 horas, tiempo del centro de México, se recibió un reporte de un ataque al interior de la estación de tren Gare du Nord, misma donde un sujeto atacó con un arma blanca a varios usuarios causando caos, pues se desconocía si había heridos de gravedad o bien, si el sujeto en cuestión contaba con otro tipo de armas que dejaran un saldo de lesionados más alto.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto llevaba consigo un cuchillo, el cual desenvainó una vez que se encontró al interior de la estación y con éste, hirió de manera leve a seis usuarios del medio de transporte. Fue gracias a la proeza de los uniformados que consiguieron neutralizarlo con un disparo, por lo que además de conseguir su detención, se pudo dar atención urgente a las víctimas quienes quedaron fuera de peligro.

Gérald Darmanin, quien funge como ministro de interior, se pronuncio de manera inmediata a través de las redes sociales sobre este ataque, por lo que agradeció a las autoridades patricias su pronta reacción, la cual calificó como "valiente y eficaz"; mensaje que permitió conocer que no se trató de un atentado mayor que pusiera en riesgo al resto de la ciudadanía de la capital francesa.

Captura de pantalla

El agresor fue detenido luego de haber recibido atención médica y por el momento, se desconoce tanto su identidad como los motivos que tuvo para haber herido de esta manera a los usuarios. Cabe destacar que de acuerdo al mensaje de Darmanin, el atacante estaba al interior de un hospital debatiéndose "entre la vida y la muerte", sin que diera más información la respecto.

Momentos más tarde, se dijo que uno de los lesionados era un agente fronterizo que recibió una puñalada por la espalda; sin encargo, debido a su profesión, viajaba usando un chaleco antibalas que le impidió resultar con heridas más graves. En cuanto al resto de los afectados, no se dio información sobre las heridas por las cuales tuvieron que ser atendidos.

Advertencia, imágenes fuertes; se recomienda discresión.

La estación Gare du Nord es una de las más concurridas no solo de Francia, sino de todo Europa pues conecta tanto a los trenes que circulan por París como a los que van a Londres y al norte del 'Viejo Continente'. Por tal motivo, se especuló sobre un atentado de mayor gravedad que incluso, fue calificado en redes sociales como terrorismo; no obstante, se aclaró que fue un evento de menor gravedad pero no por ello, se manejarían sin la relevancia adecuada.

Fuente: Tribuna