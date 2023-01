VIDEO: Sujeto muere tras impactar contra una de las columnas de la Puerta de Brandemburgo

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- Este lunes 16 de enero, autoridades en Alemania confirmaron haber recibido el reporte de un fuerte choque ocurrido en la Puerta de Brandemburgo, una de las estructuras más representativas de Berlín, evento por el que se desplegó un fuerte operativo donde al final se supo, el conductor de esta unidad particular terminó perdiendo la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el ciudadano que manejaba el automóvil que se impactó en una de las columnas de esta estructura turística era de origen polaco y hasta ahora, se desconoce el motivo por el cual se dio este choque contra la Puerta de Brandemburgo, ya que solo se dijo, el automóvil quedó destrozado en la parte frontal aunque se desconocía si la estructura había sufrido daños graves.

A través de las redes sociales, Marcin Krol, quien funge como cónsul de Polonia en Alemania, confirmó que el choque involucró a uno de sus connacionales, el cual viajaba a bordo de un Mercedes en color negro con placas emitidas en su país de origen; sin embargo, no se dijo si éste viajaba a exceso de velocidad, bajo los efectos de alguna sustancia o si solo perdió el control de la unidad al grado de impactarse de esta manera.

"(El) conductor del Mercedes que chocó contra la Puerta de Brandemburgo ayer a las 23:30 era un ciudadano polaco. El coche también estaba matriculado en Polonia", escribió.

La Puerta de Brandemburgo es una de las estructuras turísticas más importantes de Berlín

Cuerpos de emergencia arribaron al sitio en cuestión no solo para desviar a los conductores, sino también para limpiar la zona y sobre todo, asegurarse que la estructura no hubiera sufrido daños graves. En ese sentido, se dijo que solo en la columna donde se dio el impacto eran evidentes algunas marcas de hollín pero no se aclaró si necesitará algún tipo de mantenimiento.

Mediante las plataformas dogales se han difundido videos del automóvil en cuestión y la estructura rodeada de elementos de seguridad. Será en las siguientes horas que se sepan más detalles al respecto aunque todo parece apuntar a que se trató de un accidente y no de un acto premeditado ni contra la Puerta de Brandemburgo o incluso, contra la vida del conductor.

Fuente: Tribuna