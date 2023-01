De no creer: Mujer causa una explosión tras conducir ebria; demandará al bar que le dio las bebidas

Comparta este artículo

Ottawa, Canadá.- Los accidentes que involucran el consumo de bebidas alcohólicas desafortunadamente son muchos en todo el planeta; sin embargo, este caso en particular ha dividido a la opinión pública pues una mujer responsable de un terrible choque ahora ha tomado la decisión de demandar a la empresa encargada de haberle proporcionado tales bebidas bajo el argumento de combatir responsabilidad por sus actos.

La mujer en cuestión fue identificada como Daniella Leis, originaria de Canadá quien en 2019 y con 26 años de edad acudió a un concierto del cantante estadounidense Marilyn Manson, evento donde ingirió varias bebidas alcohólicas. Tras salir del recinto, subió al vehículo particular a nombre de su padre el cual terminó por chocar contra una casa hecha de ladrillos, incidente donde además se registró la fractura de una tubería de gas que derivó en una fuerte explosión.

Daniella Leis, responsable de un choque en Ontario, Canadá.

La mujer fue detenida en ese momento, al tiempo que las autoridades remarcaron que los daños ocasionados por este choque ascendían a 10 millones de dólares, pues además de haber causado daños a la propiedad contra la que se impactó, cuatro inmuebles cercanos también sufrieron daños. En cuanto a las personas lesionadas, entonces se dijo que el saldo fue de un bombero con quemaduras y siete personas más con la misma suerte.

Este fuerte incidente a la vez fue motivo para que el servicio de agua potable y gas fuera cortado por varios días, mermando al vecindario de ellos. En total, se estimó que los daños llegaron a ser de 14.7 millones de dólares. "El impacto financiero de las acciones de la Sra. Leis ha sido enorme, con un daño total estimado cercano a los $15 millones", remarcaron las autoridades. Tras las investigaciones, la joven recibió una condena el pasado 2021 de res dos tras las rejas pero esto no fue motivo para dar 'carpetazo', ya que ahora la mujer y su familia han decidido demandar también.

El padre de la responsable de este accidente, un hombre identificado como Shawn Leis, anunció que la empresa Ovations Ontario Food Services, la cual se encargó del servicio de bebidas alcohólicas al interior del estadio Budweiser Gardens ubicado en el condado de London, en Ontario donde Manson se presentó, ahora será demandada ya que argumenta, la joven recibió las bebidas de parte de ellos y, pese a que su estado de salud no era el mejor para estar tras el volante, el recinto terminó por “expulsarla” al término del evento, lo que asegura, les hace responsables del incidente ya que no se aseguraron que la mujer no condujera.

Así quedó la Woodman Avenue tras el choque perpetrado por Daniella Leis

"(El accidente fue) causado o contribuido a ello por negligencia, incumplimiento del deber, incumplimiento de contrato", se argumentó.

Los ahora denunciantes han remarcado que pese al estado de la mujer, ellos siguieron con la distribución de bebidas alcohólicas, por lo cual también los hace responsables de "cualquier monto de adjudicación o sentencia" que se ha dado tras el incidente sucedido en Woodman Avenue al término del concierto. Por ahora, la empresa no ha emitido postura y tampoco lo ha hecho el recinto. Unicamente internautas remarcaron esta nueva postura como inaudita y hsta hubo otros que aseguran que el cantante también debía ser demandado por incitar a a joven a beber alcohol por este concierto, postura que basta decir, fue hecha a modo de ironía.

