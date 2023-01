Lamentable: Barco se hunde por exceso de carga; estiman la muerte de 145 personas

Comparta este artículo

Kinshasa, Congo.- A pocos días del terrible accidente de avión en Nepal, donde cerca de 72 personas perdieron la vida, se registró un nuevo incidente masivo en el que se estiman alrededor de 145 víctimas fatales. Dicho siniestro se suscitó en días recientes en un río ubicado al noroeste del Congo. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, esta tragedia ocurrió debido a una sobrecarga en la nave.

Según algunos informes, todo ocurrió durante la noche del pasado martes, 17 de enero, en el río Lulonga que se encuentra en las cercanías de la ciudad de Basankusu, este transporte tenía el objetivo de llegar hasta la República del Congo; sin embargo, terminó por hundirse. De acuerdo con datos brindados por Jean Pierre Wangela el presidente de grupos de la sociedad civil, durante la jornada de este martes, 19 de enero, la nave se hundió por exceso de carga.

Los datos indican que este barco llevaba alrededor de 200 personas, así como también transportaba mercancía y una gran cantidad de animales, por lo que se cree que no pudo llevar tanto peso y terminó por hundirse en las aguas del Lulonga. Según los primeros informes, alrededor de 55 personas lograron salir del río y resguardarse en un lugar seguro, pero las 145 restantes continúan desaparecidas, por lo que se teme que no corrieron con la misma suerte.

Todo parece indicar que esta situación sirvió como recordatorio que los habitantes del Congo necesitan un mejor medio de transporte para trasladar a la gente y sus respectivas mercancías, puesto fue el propio Jean Pierre Wangela, quien mencionó que en la zona no hay otro medio para trasladarse, a no ser que se trate de un barco: "No hay otro medio de transporte actualmente en nuestra provincia y aquí en el territorio de Basakusu".

Según información del medio Associated Press News, los naufragios por exceso de carga suelen ser comunes en el Congo, donde se registran docenas de muertes por esta causa, debido a que el traslado por carretera resulta imposible, a esto se le suma el hecho de que gran cantidad de la población no sabe nadar, por lo que en caso de un desastre similar. al visto en días recientes, podría resultar fatal.

Fuentes: Tribuna