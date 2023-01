"Solo fui a tatuarme": Mujer termina golpeada y abusada por un tatuador al que le habían recomendado

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Para muchos, realizarse un tatuaje es una actividad que no solo requiere valor y claro, un buen diseño, sino que además ya es tan común que en teoría, se trata de un procedimiento seguro; no obstante, para una joven de 20 años de edad resultó uno de los peores momentos de su vida ya que terminó siendo víctima de abuso y secuestro por parte del tatuado a quine le habían recomendado.

Este evento tuvo lugar en Mar del Plata, comunidad ubicada en Argentina donde la joven identificada como Ornella Capuni relató que al llegar al establecimiento donde le realizarían el tatuaje que ella había estado deseando, el encargado a quien identificó como Ian Lionel no solo la mantuvo cautiva por varias horas, sino que además la golpeó con brutalidad y una vez sin fuerzas, abusó de ella.

De acuerdo con el relato hecho por la fémina, ella había acudido a la cita pactada cuando el agresor anteriormente mencionado quien se dijo es conocido como 'Sixteen', le pidió que la acompañara a un área privada pues le dijo, necesitaba limpiar la zona a tatuar, por lo que ella confió en que todo era normal ya que este tipo de procedimientos requieren de mucha higiene y cuidado; sin embargo, una vez en dicha zona, el hombre comenzó a golpearla y, pese al esfuerzo, nada pudo hacer para defenderse.

"Yo solo fuí a tatuarme, esta persona nunca fue de mi cercanía, jamás lo había visto antes, fue recomendado", escribió la víctima en redes sociales.

Captura de pantalla

La organización Desaparecidas Argentina fue la encargada de publicar la historia en la red social Twitter, plataforma donde se remarcó que el tatuadro además había cerrado el establecimiento para que ella no pudiera salir. Luego de haberla amenazado con atentar contra su vida, Ian Lionel la dejó libre, por lo que la mujer relató, cuando salió del presunto estudio privado, las personas que estaban en el establecimiento le ofrecieron hielo pues se percataron de los golpes que tenía en el rostro. El tatuador cabe mencionar, ya no estaba en el inmueble.

Según conformó la asociación, de inmediato se interpuso la denuncia pero al hacerlo público en las redes sociales, se buscaba dar con el paradero del agresor, sujeto que fue ubicado en una central de autobuses pues pretendía escapar del sitio. La víctima fue la que a su vez compartió una fotografía del momento en que quedó detenido para pedir que se impartiera justicia, pues ella ya no volvería a ser la misma luego del evento amargo que pasó.

Captura de pantalla

El establecimiento en cuestión remarcó que 'Sixteen' sí trabajaba como artista con ellos pero por evidentes razones, se deslindaban de toda relación con él. No se sabe si hay más víctimas ya que solo se pidió que, en caso de haber atravesado por lo mismo, se interpusiera una denuncia para que se garantizara que no pudiera salir de la cárcel. "Apenas se recibió la denuncia, en las primeras horas de este martes, estábamos con poca información y poca prueba para esclarecer el hecho, pero en el transcurso de la mañana se vieron y se pudieron constatar las lesiones físicas, porque si bien no hubo lesiones a nivel genital, sí hubo muchas de defensa", dijeron las autoridades a los medios de comunicación local.

Fuente: Tribuna