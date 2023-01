(VIDEO) Francia: Miles protestan contra reforma de pensiones; Macron seguirá con sus planes

Comparta este artículo

París, Francia.- Este jueves, 19 de enero, miles de franceses salieron a las calles a protestar en contra del proyecto del presidente Emmanuel Macron, el cual consiste en retrasar la edad de jubilación a los 64 años. Si bien, las imágenes de la gran manifestación dieron la vuelta al mundo, la realidad es que el mandatario ya confirmó que seguiría con sus planes, bajo la justificación de rescatar el sistema de jubilación.

De acuerdo con algunos informes, entre 400 mil a 1 millón de personas tomaron las calles de diversos puntos de Francia para manifestar su descontento en contra de la nueva iniciativa de Macron. Las ciudades en donde hubo mayor afluencia fueron: París, Tolouse, Marsella, Lyon y Perpiñán. Donde se reportó el incendio del transporte público y ataques a los agentes de seguridad, lo que derivó en cerca de 47 arrestados.

Durante las protestas, Macron se encontraba fuera de Francia, debido a que debía asistir a la cumbre franco-española en Barcelona, desde donde se manifestó en una rueda de prensa, en la que reafirmó su convicción de impulsar dicha reforma: "Debemos hacer esa reforma para rescatar el sistema de pensiones. Lo haremos con respeto, con espíritu de diálogo, pero también con determinación y responsabilidad".

De acuerdo con algunos datos, en caso de que la reforma de pensiones sea dada de alta, los trabajadores franceses tendrán acceso a la jubilación hasta los 64, es decir, tardarán 2 años más en poder retirarse de sus respectivos trabajos. Esto debido a que hay un alza en la población envejecida y una creciente esperanza de vida en todo el mundo, de esta manera, Macron se estaría asegurando de no desequilibrar la economía y que el sistema continúe estable.

Sin embargo, esto no es del aprecio de la población francesa, donde algunas personas reclamaron durante la protesta, entre ellas se puede mencionar a Manon Marc, animadora escolar en París: "¡Nos están tomando el pelo! No saben lo que es trabajar hasta los 64 años en estas condiciones. Bien podrían encontrar el dinero en otra parte", mientras que Jeróme Thevenin declaró: "No me atrevo ni a calcular cuándo podré jubilarme", esto según datos del Excélsior.

Fuentes: Tribuna