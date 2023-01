Lamentable: Menor de edad cae a un pozo en Vietnam; rescatistas buscan sacarlo con vida

Comparta este artículo

Hanói, Vietnam.- Han pasado dos días desde que las autoridades de Vietnam confirmaron que un menor de 10 años de edad identificado como Thai Ly Hao Nam había caído a un pozo de 35 metros de profundidad, siniestro que fue motivo para movilizar a los cuerpos de emergencia que, a marcha forzada, insisten en que recuperarán al infante con vida aunque confirme avancen las horas, la situación podría ser diferente.

De acuerdo con medios y autoridades locales, el menor de edad estaba cerca de una construcción ubicada en la provincia de Dong Thap al sur del país asiático en busca de chatarra para poder venderla, cuando no se percató que había un pozo abierto, mismo que no fue cerrado adecuadamente debido a que se usaría para crear u puente en la comunidad, lo que de inmediato fue motivo para movilizar a los Bomberos quienes remarcaron, las condiciones no son favorables pero no con ello, concluirían con los trabajos de emergencia.

"Estamos haciendo todo lo posible. Aún no podemos decir la condición en que se encuentra el niño", dijo uno de los socorridas a medios locales.

Hasta ahora, se ha intentado perforar el suelo para poder llegar hasta donde se encuentra el menor de edad, al tiempo que se tienen en cuenta consideraciones para evitar más afectaciones, tales como un deslizamiento de tierra o incluso, dejarlo sin oxígeno. En ese sentido, se reportó que desde el momento en que el siniestro se informó, los socorridas trataron de entablar comunicación con el menor quien respondía a sus cuestionamientos; no obstante, recientemente no ha habido señales de vida.

Pham Minh Chinh, que funge como Primer Ministro de Vietnam, informó que los cuerpos de emergencia de todo el país se han sumado a este rescate, al tiempo que se dijo, se ha bombeado oxígeno para garantizar que el pequeño siga con vida. No se sabe si luego de este comunicado ha habido comunicación con el menor o bien, si ahora se descarte sacarlo con vida y solo se remitan las operaciones al rescate de los restos.

Esta no es la primera vez que los menores de edad caen a pozos abiertos, ya que basta recordar el caso de Ryan un menor de cinco años de edad originario de Marruecos que a inicios del 2022 vivió una situación similar; sin embargo, luego de cuatro días de trabajos forzados, los restos del menor fueron entregados a los familiares quienes le dieron sepultura en medio de la tristeza a nivel nacional.

