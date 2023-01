Ni por ser el primer ministro: Multan a Rishi Sunak por viajar sin usar el cinturón de seguridad

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Hace algunos meses, el Parlamento de Reino Unido eligió a Rishi Sunak, quien se desempeñaba como ministro de Finanzas, como el nuevo primer ministro, luego que Liz Trauss presentara su renuncia al cargo, mismo que ocupó tras el revuelo de la dimisión de Boris Johnson, político acusado de haber violado el confinamiento por la pandemia ocasionada a consecuencia de Covid-19. El funcionario se comprometió en trabajar a favor de los británicos y sobre todo, evitar que la inflación y la crisis sanitaria fueran un problema, algo por el que se ganó el respecto de la ciudadanía y sobre todo, de las autoridades de dicha nación.

Sin embargo, el poder que tiene y hasta las influencia son fueron suficientes para evitar que fuera infraccionado, lo que ha causado revuelo internacional pues recientemente el primer ministro fue detenido por un agente de tránsito que, en cumplimiento con su labor, notó que este viajaba a bordo de un vehículo motorizado sin hacer uso del cinturón de seguridad, lo que claro está, se exige a todos los ciudadanos por igual.

Al momento de los hechos, Sunak había publicado un video en su cuenta oficial en Instagram donde daba aviso al público en temas relacionados con avances económicos, mensaje que daba desde la parte trasera de un vehículo en movimiento. Aunque se trataba de un evento ordinario, la oposición e inmediato notó que viajaba a sin usar le cinturón de seguridad, por lo que fue criticado al grado de argumentar que estaba dando un mal ejemplo al público.

Momentos después de haberse hecho viral el video donde se mostraba sin hacer uso de este importante artículo de seguridad, se reportó que la policía de Lancashire lo había detenido y multado. Cabe destacar que no se había revelado el nombre del político pues solo se dijo que se "envió a un hombre de 42 años de Londres una oferta condicional de sanción fija", lo que de inmediato hizo saber que se trataba del primer ministro.

Ante la duda respecto a s había sido multado o no, Downing Street informó que el primer ministro había cometido un error al haberse quitado el cinturón de seguridad para grabar el video, por lo que momentos después éste ofreció una disculpa pública por haber infringido en una norma que evidentemente no debía haber dejado pasar por alto. No obstante, la oposición continuo arremetiendo en su contra al decir que "Sunak no sabe usar un cinturón de seguridad (...) un servicio de trenes, la economía, ni este país".

Rishi Sunak

Pese a que no se han dado detalles respecto a la multa, se sabe que las leyes británicas establecen que se imponga una sanción económica de hasta 500 libras a quienes violen el reglamento de tránsito y sobre todo, infrinjan las medidas de seguridad, cifra que es equivalente a un aproximado de 11 mil 700 pesos mexicanos que no se sabe si pagará el ministro en calidad de ciudadano o el Gobierno por tratarse del primer ministro.

Fuente: Tribuna