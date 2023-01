EU: Se desata tiroteo en una escuela; reportan dos muertos y a una persona herida de gravedad

Comparta este artículo

Iowa, Estados Unidos.- Este lunes, 23 de enero, alrededor del medio día se reportó un tiroteo en una escuela ubicada en una comunidad de Iowa, en Estados Unidos. De acuerdo con los primeros informes, este lamentable evento dejó un saldo de dos víctimas fatales y una persona herida de gravedad. A 20 minutos del ataque armado, las autoridades reportaron la detención de algunos sospechosos.

Los hechos ocurrieron el día de hoy, al medio día, en la escuela Stars Right Here, ubicada en la localidad de Des Moines, en Iowa. De acuerdo con algunos datos, alrededor de las 12:53 horas, la policía recibió una llamada que alertaba sobre un tiroteo en un centro educativo en el 455 SW en 5th Street, por lo que enviaron a un equipo de oficiales a investigar. Al arribar al sitio, los elementos de seguridad encontraron a dos estudiantes gravemente heridos, por lo que comenzaron la reanimación cardiopulmonar.

Tras esto, ambos jóvenes (de edades e identidades desconocidas) fueron trasladados a un hospital de la zona, pero lamentablemente, ambos perdieron la vida. Según un comunicado de la policía, las autoridades también encontraron a un empleado de la escuela, quien es mayor de edad. Se sabe que esta tercera persona también resultó herida de gravedad durante el tiroteo, por lo que fue trasladado a un nosocomio donde fue intervenido quirúrgicamente, hasta el momento se desconoce su estado.

Mientras todo esto sucedía, las autoridades desplegaron un operativo en la zona. Alrededor de 20 minutos más tarde , detuvieron un automóvil que coincidía con la descripción de algunos testigos. Los sospechosos se encontraban conduciendo en un crucero a 3 kilómetros de distancia de Stars Right Here. El informe policíaco indica que uno de los imputados salió del auto e intentó escapar a pie, pero fue interceptado.

El sargento, Paul Parizek declaró ante los medios que el incidente no fue al azar, aunque por el momento se desconoce el móvil del ataque: "El incidente fue definitivamente un objetivo. No fue al azar. No hubo nada aleatorio en esto". Cabe señalar que este hecho se suscitó a más de 1 día del tiroteo registrado en un barrio chino, en Los Ángeles, California, donde fallecieron 11 personas y nueve más resultaron heridos.

Fuentes: Tribuna