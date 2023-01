Sergio Villarreal, alias 'El Grande' declara contra García Luna; confirma que recibió sobornos

Nueva York, Estados Unidos.- Este lunes 23 de enero, inició el juicio contra Genaro Garcia Luna en una Corte Federal de Nueva York donde tras elegir a los miembros del jurado, el siguiente paso fue llamar a los testigos que, con base a su testimonio, permitirán deliberar sobre el grado de responsabilidad del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, señalado por beneficiar al crimen organizado y con ello, dar pie a que sustancias ilícitas se comercializaran en el país actualmente gobernado por Joe Biden.

A pesar que se había adelantado sobre un gran número de testigos para este juicio, ha sorprendido que uno de los primeros en ser llamado fuera Sergio Villarreal, alias 'El Grande', el cual se desempeñaba como lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva y el cual aseguró ante las autoridades haber visto que el exfuncionario fuera sobornado por los miembros del Cartel de Sinaloa, órgano criminal encabezado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Sergio Villarreal, alias 'El Grande' fue el primero en declarar contra García Luna

Durante su declaración, 'El Grande' reconoció que en 2001 el Cartel de Sinaloa había conseguido tener el control en estados como Chihuahua, Sinaloa, Durango y Sonora; sin embargo, con el paso del tiempo consiguió expandirse a 15 estados más gracias al beneficio que recibieron de parte del enjuiciado ya que desde aquel año, éste recibía beneficios de parte de la organizaron criminal, recursos que eran de entre un millón a un millón y medio de dólares por mes.

Al ser cuestionado por el jurado ubicado en la Corte de Nueva York, específicamente en Brooklyn, sobre su función en este tipo de sobornos, 'El Grande' reconoció que él era quien entregaba los sobornos en reuniones donde llegó a enconarse con el exsecretario de Seguridad Pública detenido en 2019 en Dallas, Texas, motivo por el cual la Fiscalía de dicha ciudad estadounidense remarcó que lo hecho por el exfuncionario mexicano era un "trabajo sucio: recibir sobornos del Cártel de Sinaloa".

Genaro García Luna

Cabe destacar que el testimonio de Sergio Villarreal no es el único que se espera en este juicio, pues como se remarcó anteriormente, se esperan por lo menos 70 testigos más entre los que destaca Jesús 'Rey' Zambada y el cual fue el encargado de hacer que las autoridades estadounidenses prestaran atención en la función de García Luna en actividades relacionadas con narcotráfico, pues también declaró en el juicio contra 'El Chapo' Guzmán donde remarcó que el miembro del Gobierno de Calderón estaba relacionado.

Tras el testimonio de Sergio Villarreal, 'El Grande', la defensa de Genaro García Luna insistió en que no hay evidencias directas de que su cliente hubiera recibido tales sobornos. César de Castro, quien funge como defensa del exsecretario calderonista, argumentó en poco más de hora que no se pueden comprobar los delitos por los cuales su cliente es imputado, al times que dijo que todo este evento se ha basado en "especulaciones y en las palabras de los más grandes criminales del mundo", en referencia a las declaraciones de ‘El Grande y las hechas por 'Rey' Zambada en el juicio del 'Chapo' Guzmán.

"No hay dinero. No hay fotos. No hay videos. No hay textos. No hay correos electrónicos. No hay grabaciones… Ninguna evidencia creíble, plausible, de que García Luna ayudó a los cárteles", dijo el abogado.