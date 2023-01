(VIDEO) De terror: Cámaras de seguridad captan el momento en que cliente intenta raptar a una barista

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- En redes sociales, internautas han reaccionado a un video donde se muestra el momento exacto en que el cliente de una cafetería intenta secuestrar a una un mujer quien se desempeñaba como barista, todo mientras la fémina hacía su trabajo y atendía la orden a través del sistema drive-thru que consiste en arribar a la sucursal a bordo de un vehículo motorizado y tener el pedido 'para llevar' tras ser entregado mediante ventanillas.

De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron el pasado 16 de enero en punto de las 05:06 horas cuando el cliente llegó a la sucursal de la cafetera localizada en el condado de Auburn. Justo en el momento en que la mujer se acerca a darle un artículo, ésta la jala e intenta llevársela consigo; no obstante, la mujer trata de liberarse y una vez que lo consigue, regresa al establecimiento donde se pone a salvo.

Advertencia, las imágenes pueden ser perturbadoras, se recomienda discreción.

Como se aprecia en el video, el sujeto que intentó privar de la libertad a la mujer, incluso intenta "engancharla" con un dispositivo; al no conseguirlo, se da a la fuga aún sin importarle que el dinero que había recibido como cambio quedara en la cinta asfáltica. Tras el incidente, la Policía tuvo conocimiento de los hechos y procedió a buscar al sujeto para detenerlo, pues se temía que otras mujeres corrieran con la misma suerte

De acuerdo con la información oficial, los uniformados consiguieron detener al hombre a quien señalaron por intento de secuestro. Cabe decir que no está claro si la detención ocurrió el mismo día pues la Policía de Auburn aclaró que luego de la difusión del perturbador video, se recibieron informes que permitieron dar con el sospechoso y con ello, proceder a su arresto. A su vez, no se ha mencionado si hay alguna relación entre el sujeto y la mujer a la que intentó raptar.

A modo de remate, la Policía local informó que la camioneta que se ve en el video fue hallada abandonada y por ello, se espera que en las siguientes horas haya más información al respecto. En cuanto a la identidad del sujeto, sigue bajo resguardo, al igual que los motivos por los que intentó llevarse a la barista de quien tampoco se conoce su identidad. Por ahora, no hay más reportes de secuestros similares pero no por ello, no se mantiene alerta ante un posible nuevo modus operandi.

Fuente: Tribuna