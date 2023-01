4 sujetos son arrestados por abusar de una joven; la dejaron en una carretera y fue atropellada

Comparta este artículo

Luisiana, Estados Unidos.- El pasado domingo, 15 de enero, una joven, de 19 años, perdió la vida, minutos después de que, al menos, dos sujetos abusaran de ella en el interior de un automóvil. De acuerdo con algunos informes, sus agresores la abandonaron en en una autopista, donde fue arrollada por un carro que no estaba involucrado con el primer crimen. Las autoridades ya arrestaron a cuatro sospechosos.

Los hechos se registraron en la localidad de Baton Rouge, en Luisiana, Estados Unidos, hace casi una semana. Según las indagatorias, la jovencita fue abordada por cuatro sujetos: Kaivon Deondre Washington, de 18 años; Evertt Lee, de 28; Casen Carver, de 18; y un imputado, de 17, cuyo nombre se mantiene bajo anonimato debido a que es menor de edad. Todos ellos fueron acusados de delito de violación en tercer grado.

De acuerdo el testimonio de Carver, él y otros tres sospechosos se encontraban en un club identificado como Reggie's Bar, mismo que se encuentra muy cerca de la Universidad Estatal de Luisiana, sitio en donde la víctima, identificada como Madison Brooks, estudiaba. Según informes, los imputados no conocían a la ahora occisa, de hecho, aquella vez habría sido la primera ocasión que convivían con ella.

Fotografía de Madison Brooks

Carver declaró que notaron que ella "no podía mantener el equilibrio", por lo que optaron por llevarla en auto hasta su casa. Esto coincide con los testimonios de algunos testigos, quienes aseguraron que los vieron alejarse del bar, mientras estaban abrazados. Una vez en el vehículo, Washington y el joven, de 17, le pidieron a Madison que mantuviera relaciones íntimas con ellos, a lo que la víctima habría accedido; sin embargo, Casen declaró que no estaba de acuerdo con ello, puesto la rubia no se veía en condiciones de discernir lo que estaba ocurriendo.

Una vez que ambos imputados terminaron el acto, procedieron a llevar a Madison hasta su hogar, pero ella habría estado tan intoxicada que dio direcciones distintas, por lo que atinaron en abandonarla en la carretera, donde terminó por ser arrollada por un vehículo ajeno a lo ocurrido. Los informes indican que ella no falleció en la autopista, sino que terminó por perder la vida en el hospital, debido a sus heridas.

Fuentes: Tribuna