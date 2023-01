Menor de 10 años sale a jugar pero no vuelve con vida; fue baleada en plena vía pública

Comparta este artículo

Sao Joao de Meriti, Brasil.- El pasado fin de semana, una menor de 10 años, salió a la calle a jugar con sus amigos, lamentablemente, lo que sería una tranquila tarde de sábado, terminó por convertirse en una pesadilla para sus padres; la infante fue baleada en plena vía pública por un desconocido a bordo de un auto, en lo que fue calificado por las autoridades como un tiroteo al azar. Hasta el momento no hay detenidos.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 21 de enero, en la calle de Sao Joao de Meriti, en Brasil, cuando la pequeña Refaelly da Rocha Vieira, se encontraba jugando con algunos de sus amigos. De acuerdo con información de sus familiares, aquel día, la menor se estaba especialmente feliz, porque en dos días más celebraría su cumpleaños número 11; lamentablemente, los planes cambiaron de modo siniestro.

Según información de algunos testigos, en determinado momento pasó un automóvil desconocido, desde donde alguien disparó en repetidas ocasiones. Debido a que la calle estaba conglomerada de personas charlando y conviviendo, al escuchar el sonido de impactos de bala, varios de ellos salieron corriendo, lo que provocó una especie de efecto estampida, en tanto, la madre de la menor, salió corriendo en busca de su niña, quien yacía herida en la vía pública.

De acuerdo con información brindada por la Policía Civil, la menor aún se encontraba con vida, cuando su madre la localizó en el asfalto, por lo que rápidamente llamaron a una ambulancia, misma que llevó a la infante a una unidad de emergencia local, donde Rafaelly sufrió un paro cardíaco, al cual no sobrevivió. Esta situación desató la ira de los locales, quienes al día siguiente de la muerte de la niña, organizaron protestas en su calle, en donde quemaron cajas y exigieron justicia en memoria de la víctima. Actualmente, no hay detenidos.

Según datos de algunos locales, la comunidad suele ser muy tranquila y no están acostumbrados a este tipo de incidentes, tal y como lo narró Luiz Clauido da Silva, un vecino de Rafaelly: "Vimos que era la pequeña Rafaelly quien había sido golpeada y estaba tirada en el suelo. No sabemos quiénes fueron los autores de los disparos ni para quién fueron. Sé que entraron a una calle con muchos niños, no estamos acostumbrados a esto".

Fuentes: Tribuna