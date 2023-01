Sujeto rapta a adolescente y abusa de ella por horas; la contrató como empleada doméstica

Comparta este artículo

Michigan, Estados Unidos.- El pasado mes de octubre, un sujeto identificado como Arisknight A. Winfree, se las arregló para atraer a su casa a una adolescente italiana, con una presunta oferta de empleo para ser su trabajadora doméstica, también le dijo que cumpliría el rol de niñera de su sobrina; sin embargo, a pocas horas de arribar a su casa, el sujeto la atacó sexualmente durante varias horas.

De acuerdo con algunos informes, la víctima era residente de Italia, pero se inscribió a una página de Internet conocida como AuPair.com, donde ofrecía sus servicios domésticos a los residentes de otros países, para irse vivir con ellos y, de esta manera aprender otro idioma (esta práctica de intercambio se ha vuelto sumamente popular entre los jóvenes). Fue así como la adolescente, de 18 años, conoció a Arisknight, quien en aquella ocasión se hizo llamar como Stryker, mismo que le prometió que se haría cargo de todos sus gastos, a cambio de que se encargara de las labores del hogar y cuidara de su sobrina.

Es bajo este contexto que la víctima llegó a la comunidad de East Lansing, en Estados Unidos, el pasado 12 de octubre, a las 9:00 horas. Según el informe policíaco, la joven no descubrió nada fuera de lugar al arribar a la casa del imputado, lo único resaltable fue que todas las ventanas estaban cubiertas con periódico. La primera noche parecía haber transcurrido sin ningún inconveniente, el problema llegó el día número dos.

La víctima narró que a la mañana siguiente se levantó a limpiar la casa y notó que 'Stryker' había colocado cámaras en todo el domicilio. Una vez que la joven terminó de hacer el aseo procedió a darse una ducha, momento que el presunto agresor aprovechó para entrar a su habitación y tocarla de manera inapropiada. La agraviada mencionó que el sujeto la tomó desde la espalda y le esposo las muñecas, también reveló que sus piernas fueron atadas con unas toallas.

La víctima testificó que el individuo abusó de ella durante horas con juguetes y la fotografió: "Sentí que me estaba muriendo. Colocó su mano en mi nariz y boca y luego puso una bola de mordaza en mi boca", testificó la víctima para MLive.com, también narró que Ariskinght le exigió que dijera ante la cámara que todo fue "consensuado". El siguiente día, la menor estuvo esposada en una habitación y luego el agresor la sacó de su casa y la llevó a una parada de autobús para que ella regresara al aeropuerto, de vuelta a Italia. La víctima levantó una denuncia sobre lo ocurrido el 15 de octubre.

Cabe señalar que, tras las investigaciones se descubrió que esta joven no fue la única víctima de Ariskinght, ya que, en el mes de septiembre, el sujeto contactó con otra jovencita en el mismo sitio web, a quien también llevó a vivir con él. Según los informes, la adolescente, de también 18 años, llamó a su hermana para decirle que su jefe la ponía nerviosa. Días después, la primera víctima llamó a la policía y acusó al imputado de pedirle cosas que no eran propias de una Au Pair como darle masajes. El testimonio de ambas jóvenes coinciden en que en la casa del individuo no había señales de que viviera su presunta sobrina.

Fuentes: Tribuna