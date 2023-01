(VIDEO) Trágico lunes en NY: Camioneta se impacta contra bar deportivo y deja más de 20 heridos

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Sin lugar a dudas, el pasado lunes 2 de enero fue uno muy trágico para el deporte y la afición en Estados Unidos, pues de cara al Super Bowl, no solo se reportó el desplome del jugador Damar Hamlin de los Bills el cual se encuentra en estado crítico debido a haber padecido un paro cardiaco, sino que además aficionados a este deporte resultaron heridos luego que el conductor de una camioneta se impactara contra a fachada de un bar.

De acuerdo con las autoridades locales, los hechos tuvieron lugar en Manhattan cerca de las 21:00 horas, tiempo local, donde derrocado de la pelea entre dos conductores en las inmediaciones de una gasolinera ubicada entre las calles W. 204th St. y Broadway en Inwood, uno de ellos terminó por perder el control de su unidad y se pactó contra el bar denominado Inwood Bar and Grill.

La pelea se dio entre los conductores de un Mercedes color blanco y un Audi del mismo color. Fueron las autoridades las que difundieron el momento exacto de la pelea donde el duelo del primer auto mencionado, se estaciona y acto seguido, desciende el vehículo para confrontar al otro ciudadano. Mientras la pelea sucedía, el conductor del Audi pisa el acelerador y escapa del lugar pero mientras huía, se pacta contra una camioneta Toyota Rav4 que funcionaba como Uber, la cual fue la que termina por chocar contra el bar en cuestión.

Se sabe que esta camioneta de transporte privado por aplicación estaba en servicio ya que en la parte trasera viajaba una mujer que también tuvo que recibir atención médica al igual que 20 comensales que resultaron heridos tras el impacto. "Vino muy rápido y me golpeó en el costado. Perdí el control cuando me golpeó, me subí a la acera", dijo el chofer de la aplicación a medios locales.

Advertencia, el siguiente video contiene imágenes sensibles, por ello se recomienda discreción.

Cuerpos de emergencia arribaron al lugar de los hechos y confirmaron que entre los heridos había dos menores de 7 y 10 años edad quienes quedaron debajo de los escombros. Todos los lesionados fueron llevados de emergencia a un hospital cercano donde se espera obtener detalles respecto a su estado de salud actual. Únicamente se supo, el infante de 10 años resultó con una fractura en la pierna.

