'Abuelita' va a comprar regalos de San Valentín a una tienda, pero se desata tiroteo

Nebraska, Estados Unidos.- Durante la jornada de este martes, 31 de enero, una mujer, de 62 años, acudió a una tienda para comprar los regalos de San Valentín de sus nietos, sin imaginarse que viviría una de las experiencias más aterradoras de su vida, puesto las autoridades ingresaron al lugar para abatir a un sujeto, antes de que éste desatara un tiroteo y terminase con la vida de alguno de los clientes.

Los hechos ocurrieron en una tienda Target, ubicada en Omaha, Nebraska en Estados Unidos. De acuerdo con el testimonio de una de las clientas, Cathy Mahannah, de 62 años, quien acudió a comprar los obsequios de San Valentín de sus nietos, la jornada iba con tranquilidad, hasta que escuchó un golpe, por lo que pensó que algo se había caído tras ella, pero en realidad se trataba de una turba de gente aterrada, mismos que se dirigían hacia donde ella se encontraba.

Según Cathy, uno de los compradores le dijo que había un tirador activo en el lugar, por lo que ella atinó a escapar. La mujer mayor indicó que escuchó al menos un disparo en la tienda y otros más cuando se encontraba a fuera. Debido al nerviosismo, la 'abuelita' no pudo encontrar su propio auto, por lo que terminó ocultándose en el vehículo de un desconocido. Ella comentó para los medios: "Los momentos en ese estacionamiento fueron aterradores. Cuando escuché los disparos, pensé: 'Dónde me escondo? No sé que hacer'".

Aviso de la policía de Omaha

Lamentablemente, Cathy fue una de las tantas clientas que vivió momentos de terror en la ya mencionada tienda Target, donde durante la jornada del día de hoy, un sujeto ingresó armado con un rifle AR-15 y "muchas municiones", esto se sabe gracias a la información que el jefe de la policía de Omaha, Todd Schmaderer declaró a la prensa. Según datos del alguacil, poco antes del medio día, muchas personas comenzaron a llamar al 911 para notificar la presencia de un posible tirador en el comercio.

Gracias a la experiencia obtenida en otros ataques armados, los oficiales de la comunidad ingresaron rápidamente al lugar e intentaron confrontar al sospechoso, a quien terminaron matando a tiros en el sitio. Según la evidencia, el imputado habría disparado una ronda contra los clientes, mismos que se escondieron en la tienda. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas fatales o heridos.

